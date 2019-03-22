Дожди будут кочевать с востока на запад, и похолодает: прогноз погоды на выходные
Если днем еще будет довольно тепло, местами даже до +16, то ночи морозные – до -3
Погода будет меняться в основном на востоке и западе, а на остальных территориях страны будет сухо. В то же время в восточных областях еще и спадет температура, местами днем будет всего 3-5 градусов. Об этом сообщает Укргидрометцентр.
Так, в субботу, 23 марта, теплее всего будет на западе – 10-12 тепла, а в Ивано-Франковской и Закарпатской областях – до 15-16 градусов днем. А вот ночью будет от -3 до 0 градусов. Без осадков.
В центре и на севере будет 6-9 градусов днем и от -1 до +1 ночью. Без осадков.
А вот на востоке пройдут дожди с мокрым снегом везде, кроме Днепропетровской области. Температура днем 4-7, в Донецкой области всего 3-5 тепла. Ночью -1+1.
На юге будет сухо и днем 8-10 градусов. Ночью местами -1+1, а где-то 2-4 выше нуля.
А вот в воскресенье, 24 марта, дожди перекочуют на противоположный конец Украины. В Западных областях будет везде мокро за исключением Закарпатья. Температура днем 8-11 тела, в Черновицкой и Закарпатской областях – до +14.
Также дождливая погода немного зацепит центр и севере страны – дождь будет в Житомирской, Киевской и Черниговской областях. На остальной территории этих регионов сухо и 8-10 тепла днем. Ночью 0-2 градуса мороза.
После ухода дождей с востока, теплее там не станет – все так же 3-6 градусов днем и до -3 ночью.
Немного спадет температура на юге – 7-9 тепла, и только в Одесской области до +13. Ночью -1+1. Без осадков.
Как мы писали, заведующая отделом климатических исследований и долгосрочных прогнозов Украинского научно-исследовательского метеорологического института НАН Украины Вазира Мартазинова рассказала, какой будет погода до конца весны. По ее словам, следует ожидать прохладного конца марта и начала апреля, а также похолодания в конце мая. Климатолог также рассказала, когда потеплеет почти до +30.
А пока в Украине потихоньку наступает весна, в Америку разрывает погодный армагеддон – на США обрушились торнадо, ураганы и наводнения. Ряд штатов США подвергся так называемому "бомбовому циклону" – когда за сутки атмосферное дaвлeние peзкo снижается нe мeнее, чeм нa 24 мбap. В связи с этим на ряд штатов – Baйoминг, Heбpacка, Айова, Техас, Миссури, Кентукки и Южная Дaкoта – обрушился шторм, сопровождающийся мощными дождями, наводнениями и даже торнадо.
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