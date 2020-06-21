"Дожди, грозы, дожди, грозы": украинцев "обрадовали" прогнозом погоды

Ближайшие дни не принесут украинцам ничего нового – над страной продолжает находиться фронт низкого атмосферного давления, что влечет за собой продолжение обильных осадков.

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Об этом на своей странице в Facebook сообщила известный синоптик Наталья Диденко.

"Понедельник ничего нового также в синоптической ситуации не принесет. Дожди, грозы, дожди, грозы", – пишет она.

Диденко отметила, что местами по стране могут пройти шквальные дожды, град и сильные ливни. Ветер при этом будет небольшой или умеренный, преимущественно северо-восточный.

Летняя жара из Украины тоже пока никуда не уйдет – синоптик прогнозирует от 23 до 27 градусов на Западе и от 26 до 30 градусов в остальной части страны.

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Касательно Киева, то 22 июня в столице пройдут периодические кратковременные грозовые дожди, возможны сильные ливни, шквалы и иногда даже град. Ночью около будет до 20 градусов, а днем ​​до 29.

А вот 23 и 24 июня температура воздуха в Украине снизится до 23-26 градусов, потом вырастет обратно.

Напомним, что на этой неделе ливень в Киеве затопил улицы, а ветер ломал деревья и едва не унес ребенка. Некоторые улицы превратились в реки, "под раздачу" ураганного ветра попал и автомобиль.

А по поселку Сивашское в Херсонской области пронесся мощный смерч. Вихрь носился около 10 минут, но за это время успел натворить немало беды.

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