Дожди, грозы и град: синоптики предупредили об изменении погоды

Сегодня в некоторых областях жару остудят дожди, объявлено даже штормовое предупреждение

Фото: Сегодня

В Украину идут долгожданные дожди. Сегодня в половине областей страны ожидаются дожди с грозами, а также на пару градусов опустится температура воздуха. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

В западных областях сегодня везде будут дожди с грозами, а температура воздуха ожидается в среднем 25-27 градусов, местами она опуститься до приятных +23.

В центре и на севере страны дожди пройдут в Житомирской, Винницкой, Киевской и Черниговской областях. В остальных областях этих регионов сухо, солнечно и жарко. Температура воздуха ожидается 27-30 градусов.

На востоке без осадков и тебе 27-30 градусов. А вот на юге будет жарче всего – до +32 и тоже сухо.

В то же время синоптики предупреждают, что 17 июня в западных, Житомирской, Винницкой и Киевской областях грозы, местами град и шквалы 15-20 м/с. Также сегодня в Украине будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

А тем временем врачи дали советы, как пережить жару. Для украинцев опасны и просто прямые солнечные лучи, ведь за окном больше 30 градусов. В такую погоду нужно поменьше находиться на улице — особенно в период с 11:00 до 16:00. Медики советуют чаще пить и отказаться от походов в солярий.

Как сообщали новости "Сегодня", пока Украина изнывает от жары, в России в июне выпал снег. Такой погоды не помнят даже старожилы Ямало-Ненецкого автономного округа. Как отмечалось, снежный покров достигал нескольких сантиметров.

Напомним, что ранее в этом месяце в австралийском Квинсленде, который называют "штатом солнечного света", также неожиданно выпал снег. Смотрите подробней в видеосюжете:

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