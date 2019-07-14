Дожди, грозы и похолодание: какая погода ждет в начале недели

Метеорологи уточнили прогноз на 14 и 15 июля

Фото: Pixabay

После по-осеннему прохладной недели в Украине погода вновь не станет особо баловать украинцев – новая неделя в стране начнется с дождей и гроз.

По данным Укргидрометцентра, в воскресенье, 14 июля, жителей западных, северных и центральных областей ждут осадки и температура воздуха от 20 до градусов 25. Днем в столице ожидается дождь, а довольно прохладная температура –22-24 градусов.

На следующий день на всей территории Украины, кроме юго-востока, пройдут грозовые дожди, а температура опустится до 19-24 градусов днем и 9-14 ночью. На остальной территории – без осадков и до 26 градусов тепла днем.

В Киеве и области 15 июля ожидаются кратковременные дожди с грозами Температура ночью 12-14 градусов, и 21-23 днем.

Напомним, что на фоне довольно "свежей" погоды на всей территории Украины в Карпатах даже выпал июльский снег, ненадолго укрыв "шапкой" гору Поп Иван.

Кроме того, в конце недели синоптики предупредили украинцев о грозах. По этому поводу в столичном регионе было объявлено штормовое предупреждение из-за грозы

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