Дожди, грозы и сильный ветер: в Украине объявили штормовое предупреждение

Сегодня, 14:55

На высокогорье Карпат синоптики прогнозируют мокрый снег

Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

В Украине 22-23 сентября синоптики прогнозируют резкое ухудшение погодных условий. Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС.

"По данным Укргидрометцентра, днем 22 сентября во западных областях, а 23-24 сентября в Украине ожидается резкое изменение погодных условий: пройдут дожди, местами с грозами, усиление ветра 15-22 м / с", – говорится в сообщении.

22 сентября в Карпатском регионе, 23 сентября в северной части страны местами ожидаются сильные дожди. Кроме того, в синоптики прогнозируют значительное снижение температуры в Украине: ночью до 6-12 °, днем до 12-18 °.

"23-24 сентября на высокогорье Карпат дождь, местами с мокрым снегом, температура ночью и днем 1-6 ° тепла"", – отметили в ГСЧС.

Ранее мы писали, что в эти выходные, субботу и воскресенье 22 и 23 сентября, с запада страны, а затем через центр и на юго-восток, потянутся дождевые тучи. Температура воздуха днем снизится на 10-12 градусов. 

Отметим, недавний прогноз известного народного синоптика Леонида Горбаня о приходе в Украину бабьего лета сбылся. Он отмечал, что их будет два, а между ними будет перерыв на похолодание.
погода, синоптики, Украина, штормовое предупреждение

Вы сейчас просматриваете новость "Дожди, грозы и сильный ветер: в Украине объявили штормовое предупреждение". Другие Последние новости Украины смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Украина

Фото: pixabay

Осень по космическому календарю: погода на выходных резко испортится

Сегодня, 14:31

В субботу и воскресенье в Украину нагрянет настоящая осень с дождями и резким похолоданием

Украина

Фото: pixabay

"Хрестоматийная" осень: синоптики предупредили о резкой смене погоды

Вчера, 15:55

Бабье лето еще порадует украинцев несколькими теплыми деньками без дождей, но уже к воскресенью погода резко изменится и наступит настоящая осень
Загрузка...

Украина

Фото: pixabay.com

В Украину идет похолодание и проблемы для здоровья: синоптик рассказала, когда испортится погода

19 Сентября, 13:02

С Северо-Запада Европы атмосферный фронт принесет проблемы для украинцев

Украина

Фото: Л. Грубник, "Сегодня"

Прощальная улыбка бабьего лета: синоптики рассказали, сколько продлится тепло и когда нагрянет осень

18 Сентября, 17:45

До конца текущей недели в Украине будет комфортная солнечная погода и осень придет лишь с началом следующей недели
Загрузка...