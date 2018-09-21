Дожди, грозы и сильный ветер: в Украине объявили штормовое предупреждение

В Украине 22-23 сентября синоптики прогнозируют резкое ухудшение погодных условий. Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС.

"По данным Укргидрометцентра, днем 22 сентября во западных областях, а 23-24 сентября в Украине ожидается резкое изменение погодных условий: пройдут дожди, местами с грозами, усиление ветра 15-22 м / с", – говорится в сообщении.

22 сентября в Карпатском регионе, 23 сентября в северной части страны местами ожидаются сильные дожди. Кроме того, в синоптики прогнозируют значительное снижение температуры в Украине: ночью до 6-12 °, днем до 12-18 °.

"23-24 сентября на высокогорье Карпат дождь, местами с мокрым снегом, температура ночью и днем 1-6 ° тепла"", – отметили в ГСЧС.

Ранее мы писали, что в эти выходные, субботу и воскресенье 22 и 23 сентября, с запада страны, а затем через центр и на юго-восток, потянутся дождевые тучи. Температура воздуха днем снизится на 10-12 градусов.

Отметим, недавний прогноз известного народного синоптика Леонида Горбаня о приходе в Украину бабьего лета сбылся. Он отмечал, что их будет два, а между ними будет перерыв на похолодание.