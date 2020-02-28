Дожди и до 10 градусов тепла: чем погода удивит украинцев 28 февраля (карта)

В Украине в пятницу, 28 февраля, синоптики прогнозируют теплую и дождливую погоду. На некоторые области обрушится сильный ветер, сообщили в Украинском гидрометцентре.

Осадки сегодня ожидаются в большинстве регионов, кроме западной части. Ветер, по прогнозам синоптиков, будет южный с переходом на западный, 7-12 м/с. На западные, южные и восточные области обрушатся порывы 15-20 м/с.

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Температура установится на уровне 2-7 градусов тепла, в южной части местами – 8-10 градусов тепла. А в Карпатах будет холоднее – 3-8 градусов мороза.

Ранее мы писали, что весна украинцев особо не обрадует. По предупреждению синоптиков, март в Украине будет холодным. В стране из-за погодных аномалий меняются температурные режимы.

Отметим, что в 2019 году украинцы наблюдали одну из самых теплых зим в истории страны. За этот сезонбыли побиты сразу несколько температурных рекордов.

Также "Сегодня" сообщали, что в 2020 году украинцам грозят наводнения и катастрофическое потепление: читайте прогноз погоды на весь год.

Все подробности в спецтеме Непогода в Украине

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