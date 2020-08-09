Дожди и грозы, но не везде: какой будет погода в Украине 9 августа (карта)

Жарче всего будет на юге страны

В Украине в воскресенье, 9 августа, будет тепло, однако в некоторых областях пройдут дожди с грозами.

Реклама

Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.

По данным синоптиков, осадков стоит ожидать во Львовской, Волынской, Тернопольской, Ровенской и Хмельницкой областях. Температура воздуха на западе страны будет составлять 25-28 градусов.

На остальной территории Украины будет сухо, а температура ожидается немного выше – в среднем 26-29 градусов, на юге – 30-33 градуса.

В тренде Степанов рассказал, будут ли тестировать на коронавирус учителей перед учебным годом

Реклама

В столице страны в этот день также будет без осадков, но с переменной облачностью. Днем синоптики прогнозируют 26-28 градусов и ветер 5-10 м/с.

Напомним, ранее синоптики рассказали о погоде на август. Последний месяц лета будет довольно капризным – сначала похолодание, потом адская жара, и такие температурные качели до конца августа. А в Укргидрометцентре даже не исключают появление заморозков.

Также недавно мы писали, что такое метеозависимость и как снизить ее влияние на наше самочувствие . Смотрите в сюжете "Сегодня", как метеозависимым людям спастись от резких изменений погоды:

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама