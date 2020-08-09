Українська
$ 27,68
32,8
  1. Последние новости Украины

Дожди и грозы, но не везде: какой будет погода в Украине 9 августа (карта)

9 августа, 06:45

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

Жарче всего будет на юге страны

В Украине в воскресенье, 9 августа, будет тепло, однако в некоторых областях пройдут дожди с грозами.

Реклама

Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.

По данным синоптиков, осадков стоит ожидать во Львовской, Волынской, Тернопольской, Ровенской и Хмельницкой областях. Температура воздуха на западе страны будет составлять 25-28 градусов.

На остальной территории Украины будет сухо, а температура ожидается немного выше – в среднем 26-29 градусов, на юге – 30-33 градуса.

В тренде
Степанов рассказал, будут ли тестировать на коронавирус учителей перед учебным годом
Реклама

В столице страны в этот день также будет без осадков, но с переменной облачностью. Днем синоптики прогнозируют 26-28 градусов и ветер 5-10 м/с.

Напомним, ранее синоптики рассказали о погоде на август. Последний месяц лета будет довольно капризным – сначала похолодание, потом адская жара, и такие температурные качели до конца августа. А в Укргидрометцентре даже не исключают появление заморозков.

Также недавно мы писали, что такое метеозависимость и как снизить ее влияние на наше самочувствие . Смотрите в сюжете "Сегодня", как метеозависимым людям спастись от резких изменений погоды:

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

погода прогноз синоптики Укргидрометцентр погода в Украине
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

В Бердянске мужчина поймал огромную медузу: фото морского
В Бердянске мужчина поймал огромную медузу: фото морского "чудовища"Запорожье
Украину еще сильней накрыл коронавирус: онлайн-брифинг Минздрава
Украину еще сильней накрыл коронавирус: онлайн-брифинг МинздраваУкраина
Ермак анонсировал новый обмен пленными 100 на 100: кого вернет Украина
Ермак анонсировал новый обмен пленными 100 на 100: кого вернет УкраинаПолитика
В Украину не пустили российскую певицу Глюкозу и запретили ей въезд (видео)
В Украину не пустили российскую певицу Глюкозу и запретили ей въезд (видео)Происшествия
"Последний диктатор Европы": судьба Лукашенко после выборов в Беларуси и последствия для УкраиныДругие страны
В Украине появились новые
В Украине появились новые "красные" зоны карантина: картаУкраина

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять