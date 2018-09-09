Дожди и холодно: синоптики дали неутешительный прогноз на понедельник

Сегодня, 16:56

В первый рабочий день недели небесная канцелярия не пощадит украинцев и будет прилично поливать

Автор фото: Григорий Салай, &quot;Сегодня&quot;
Автор фото: Григорий Салай, "Сегодня"

Начало рабочей недели не порадует украинцев хорошей погодой – дожди накроют всю территорию страны, местами с грозами, сообщает Укргидрометцентр.

В западных областях погода будет оставаться прохладной и дождливой. Синоптики прогнозируют 18-22 градусов днем, а на Закарпатье до +25. А вот ночью будет всего 12-14 тепла, во Львовской области и вовсе температура опустится до 10 градусов.

В центральных и северных областях ожидается 19-22 градуса, в Сумской области до +24. Везде дожди с грозами. Ночью 12-14, в Черкасской области всего 10-12.

Теплее всего будет на востоке, но с грозовыми дождями. Там днем синоптики обещают 24-26 тепла, а ночью 12-14, в Донецкой области до +17.

На юге погода будет разной: в Запорожской области – 24-26, в Херсонской – 23-25, в Николаевской – 21-23, и холодней всего в Одесской – 17-19. В Крыму 23-25. Ночью 13-16 градусов. Ожидаются дожди, но без гроз.

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Как мы писали в прогнозе погоды на неделю, синоптики предупредили о похолодании. Небо практически над всей Украиной будет затянуто дождевыми тучами. Как сообщили в Укргидрометцентре, в течение ближайших четырех дней в Украину придет осеннее похолодание, и лишь со средины следующей недели снова потеплеет, будет сухо и солнечно.

В свою очередь известный народный синоптик Леонид Горбань обрадовал украинцев прогнозом – в Украину еще придут два бабьих лета. В то же время он отметил, что между потеплениями стоит ожидать и похолодания.
погода, синоптики, дожди, грозы

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Источник:

"Сегодня"

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