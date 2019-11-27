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Дожди и мокрый снег: синоптики дали прогноз погоды на 27 ноября

27 ноября, 07:47

В Приазовье ожидаются порывы ветра со скоростью 15-20 м / с

/ Фото: Pixabay

В Украине 27 ноября в большинстве южных, центральных и восточных областей будет дождливо, местами ожидается мокрый снег. Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

"27 ноября в большинстве южных, центральных и восточных областей дождь, местами с мокрым снегом, в западной части ночью туман, местами туман, гололед, на остальной территории без осадков", – говорится в сообщении.

Ветер в стране ожидается юго-восточный, со скоростью 5-10 м / с, в Приазовье местами будут порывы 15-20 м / с. Температура установится на уровне 0-5 градусов тепла, в западных и южных областях – 3-8 градусов тепла, на Закарпатье и в Крыму – 10-12 °.

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А в столичном регионе сегодня будет сухо. Ветер ожидается юго-восточный, умеренный. Температуру синоптики прогнозируют 1-3 градусов тепла.

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Напомним, что зиму в Украине обещают преимущественно теплой, с большим количеством дней с плюсовой температурой, чем в предыдущие годы. Это последствия изменения климата. Синоптики порадовали прогнозом на зиму-2020.

Ранее сообщалось о шторме в Одессе – ураган повалил более десятка деревьев и оборвал электропровода. Поэтому вместо некоторых трамвайных маршрутов пустили автобусы. Из-за падения старых деревьев разбито по меньшей мере три автомобиля.

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