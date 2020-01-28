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Дожди и мокрый снег в Карпатах: в Украине резко испортится погода (карта)

28 января, 08:04

На дорогах страны будет царить гололедица

/ Фото: Сегодня

На Украину сегодня, 28 января, обрушатся дожди, а в горных районах синоптики прогнозируют мокрый снег. Об этом сообщили в Украинском гидрометцентре.

"В южной части, днем ​​также и в большинстве центральных областей, в Донецкой области и на крайнем западе страны осадки преимущественно в виде дождя в горных районах мокрый снег, гололед, на дорогах гололедица, на остальной территории без осадков", – говорится в сообщении.

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С самого утра в Украине, кроме северо-востока, будет туман. Ветер ожидается юго-западный с переходом на юго-восточный, 5-10 м/с. Температура же установится на уровне ​​2-7 градусов тепла. А в Карпатах будет значительно холоднее – 1-6 градусов мороза.

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Дожди и мокрый снег в Карпатах: в Украине резко испортится погода (карта)

Напомним, недавно в Киеве выпал снег, однако попытка зимы вступить в свои законные права оказалась тщетной – снег быстро таял из-за плюсовой температуры и надолго не задержался на земле.

Ранее новости "Сегодня" сообщали, что последний зимний месяц – февраль – будет еще теплее. Более того, как прогнозируют синоптики, Украину посреди зимы зальют дожди, а температура воздуха днем временами будет подниматься выше 10 градусов тепла.

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