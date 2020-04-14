В Украине сегодня, 14 апреля, будет прохладно и дождливо. В некоторых областях ожидается даже мокрый снег, сообщили в Украинском гидрометцентре.

"14 апреля в западных, северных и Винницкой областях дождь и мокрый снег", – говорится в сообщении.

Температура в стране установится на уровне 13-18 градусов тепла. В западных и северных областях ожидаются 4-9 градусов тепла. Еще холоднее будет в Карпатах – тут будет 0-5 градусов мороза.

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Такая погода продержится почти сутки и к среде, 15 апреля, дождливый фронт сместится к востоку страны.

В тренде Дожди и мокрый снег: в Украине резко испортится погода (карта)

Ветер синоптики прогнозируют преимущественно северо-западный, со скоростью 7-12 м/с. Кроме того, на большинство регионов обрушатся порывы со скоростью 15-20 м/с.

Ранее заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института Вера Балабух рассказывала, что погода меняется во всем мире, и люди уже ощущают последствия. Она пояснила, чем опасны для Украины быстрые изменения климата.

Также мы публиковали прогноз погоды в Украине на весь 2020 год.

Какая погода в Украине была в марте – смотрите в сюжете "Сегодня":

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