Дожди и похолодание: какая погода ждет украинцев 15 ноября

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В Украине сегодня, 15 ноября, будет прохладно. В западных областях синоптики прогнозируют дожди, сообщили в Украинском гидрометцентре.

"В западных областях местами небольшой, в Карпатах и ​​на Закарпатье умеренный дождь, на остальной территории без существенных осадков. Утром в западной части местами туман. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с, в восточных областях, Крыму и Приазовье порывы 15-20 м/с", – говорится в сообщении.

Температура сегодня установится на уровне ​​5-10 градусов тепла, в южной части, на Закарпатье и Прикарпатье – 11-16, на юге Одесской области – до 19.

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А в Киеве и области 15 ноября существенных осадков не будет. Ветер ожидается юго-восточный, 7-12 м/с. В столице температура будет ​​8-10 градусов тепла, в области – ​​5-10.

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Ранее мы сообщали, что последний месяц осени в целом ожидается по-зимнему суровым, с морозами и даже с дождем со снегом. Известный народный синоптик Украины Леонид Горбань озвучил сайту "Сегодня" прогноз погоды в Украине на последний осенний месяц.

Отметим, что за время бабьего лета в октябре были зафиксированы температурные рекорды. Каштаны, сакуры, сирень и азалия снова зацвели, а плодовые деревья пускали почки. Все из-за теплой осени. Новости "Сегодня" узнавали, кому вредит аномально теплая осень, подробнее смотрите в сюжете:

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