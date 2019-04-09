Дожди и потепление до +22: синоптики рассказали, где ждать непогоды

В Украине сегодня будет перепад температур – где-то всего +12, а местами больше 20 градусов

Фото: Сегодня

Дожди и потепление до +22: синоптики рассказали, где ждать непогоды //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/455/bd5/5ca455bd586da.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/455/bd5/5ca455bd586da.jpg 2019-04-09T09:23:05+03:00 Украина В Украине сегодня будет перепад температур – где-то всего +12, а местами больше 20 градусов

Сегодня в Украине будет тепло и местами мокро. В западных областях и части центра страны пройдут дожди, а на юге ожидается настоящая весна – более 20 градусов тепла. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

В западных областях сегодня температура будет ниже всего, возможно это связано с мокрой погодой – везде пройдут дожди. Температура воздуха 12-15 градусов.

В центральных, северных и восточных областях будет примерно одинаковая погода, за исключением Винницкой и Житомирской областей – там дождь и 16-18 градусов. В остальных областях данных регионов температура воздуха будет доходить до 18-20 тепла.

Теплее всего синоптики обещают погоду на юге. осадков там не ожидается, а температура воздуха 20-22 градуса.

Как мы писали, апрель в Украине будет теплым, но погода ожидается переменчивой: в конце каждой недели могут пройти небольшие дожди. Таков общий прогноз, а в деталях синоптики расходятся. Читайте подробней прогноз погоды на весь месяц.

Напомним, заведующая отделом климатических исследований и долгосрочных прогнозов Украинского научно-исследовательского метеорологического института НАН Украины Вазира Мартазинова рассказала, какой будет погода до конца весны. По ее словам, следует ожидать существенного потепления в районе 10 апреля, а также похолодания в конце мая. Климатолог также рассказала, когда потеплеет почти до +30.

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