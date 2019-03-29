Дожди и снег отступили – идет потепление: синоптики порадовали прогнозом погоды
После мокроты в последние дни, сегодня погода порадует солнцем и повышением температуры
Сегодня в большинстве областей Украины температура будет подниматься до 10-12 градусов тепла, и, наконец, дожди и мокрый снег покинули территорию страны. Об этом сообщает Укргидрометцентр.
После вчерашнего мокрого снега и дождя, в западных областях сегодня наладиться погода и будет теплее всего. Синоптики обещают 10-12 градусов тепла, на Закарпатье до +13. Осадков уже не будет.
В центральных и северных областях будет от 7 до 11 градусов тепла, выйдет солнце. В Киевской области без осадков и 9-11 тепла.
Немного ниже температура воздуха будет на востоке – 6-8 градусов, но тоже сухо. А на юге умеренно по-мартовски тепло – до +11.
Отметим, на днях Украину накрыло мокрым снегом – присыпало Киев, Черкассы и Житомир, а в Карпатах – сугробы (высота снежного покрова достигла 160 см). Во Львов зима заглянула лишь ненадолго – выпавший 26 марта снег быстро растаял.
Как мы писали, заведующая отделом климатических исследований и долгосрочных прогнозов Украинского научно-исследовательского метеорологического института НАН Украины Вазира Мартазинова рассказала, какой будет погода до конца весны. По ее словам, следует ожидать прохладного конца марта и начала апреля, а также похолодания в конце мая. Климатолог также рассказала, когда потеплеет почти до +30.
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