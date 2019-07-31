В некоторых областях резко спадет температура, а местами еще будет сильная жара

/ Фото: Анатолий Бойко, Сегодня

Дожди и температурные перепады: синоптики предупредили о непогоде https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%94%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D1%8C,%20%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D1%82,%20%D0%BD%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0 https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%94%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D1%8C,%20%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D1%82,%20%D0%BD%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0 2019-07-31T09:04:00+03:00 Украина В некоторых областях резко спадет температура, а местами еще будет сильная жара

Непогода в Украине уже оставила без электричества десятки населенных пунктов, а сегодня продолжатся дожди почти во всех областях страны. А вот температура воздуха будет колебаться от 22 до 33 градуса. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

На западе страны дожди пройдут везде, кроме Волынской и Ровенской областей. Температура воздуха будет оставаться довольно высокой – от 25 до 29 градусов.

В центре и на севере погода будет немного отличаться по областям. Свежее всего будет в Житомирской, Киевской, Черниговской и Сумской областях – там 22-25 градусов, но без осадков. В остальных центральных областях дожди и температура до +28. В Киеве 23-25 и солнечно.

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Температурные перепады ожидаются и на востоке – от +24 в Луганской области до +30 в Днепропетровской. Везде дожди.

А вот на юге будет жарче всего – зной в 33 градуса даже не остудят дожди, которые ожидаются по всему региону.

Как сообщали новости "Сегодня", последний летний месяц в этом году хоть и будет теплее обычного на 1,5—2 градуса, температурных рекордов не ожидается, а осадков выпадет меньше нормы, таков вкратце прогноз погоды на последний месяц лета. Зато в День Независимости, 24 августа, синоптики обещают сухую и теплую, но при этом нежаркую погоду. Читайте подробней прогноз погоды на август от Гидрометцентра и народных синоптиков.

А тем временем 29 июля на Киев обрушился сильный ливень. В частности, подтопило проспект Победы возле станции метро "Политехнический институт". Причем торговцы из перехода возле метро положили на асфальт мешки с песком, чтобы сдержать потоки воды. Но и это было далеко не все.

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