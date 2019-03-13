Дожди и ураганы отступили: синоптики порадовали прогнозом погоды

На днях в Украине бушевал штормовой ветер, падал снег с дождем, но сегодня погода наладится

Фото: Сегодня

Дожди и ураганы отступили: синоптики порадовали прогнозом погоды //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/8ae/db3/5c88aedb3e6a6.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/8ae/db3/5c88aedb3e6a6.jpg 2019-03-13T09:21:00+02:00 Украина На днях в Украине бушевал штормовой ветер, падал снег с дождем, но сегодня погода наладится

Сегодня в Украине ожидается солнечная и спокойная погода, без осадков и температурой воздуха до 10 градусов тепла. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

В западных областях синоптики обещают солнечную и сухую погоду с температурой воздуха 6-8 тепла, а на Закарпатье до +10.

В центре страны ожидаются небольшие температурные перепады: в Кировоградской и Полтавской областях – 5-7 градусов, в Черкасской и Житомирской областях – 6-8, в Винницкой – до +9. Прохладней всего будет в Киевской области – всего 4-6 градусов выше нуля.

На востоке и севере страны погоды будет приблизительно одинаково – 5-8 градусов тепла и без осадков.

Довольно тепло будет и на юге – 7-9 градусов и солнце.

Напомним, на днях в Украине разгулялся ураганный ветер, местами его скорость переваливала за 30 м/с. Во многих областях – страшные разрушения, есть жертвы.

Как мы писали в прогнозе погоды до конца недели, украинцев ждет капризный март с теплом и дождями. В течение всей недели, вплоть до пятницы, в Украине будет по-весеннему тепло, но местами возможны ночные заморозки и "блуждающие" дожди.

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