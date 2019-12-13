Дожди на юге и мокрый снег в Карпатах: чего ожидать от погоды 13 декабря

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В Украине 13 декабря в большинстве областей будет сухо, осадки синоптики прогнозируют только в южных областях и на Закарпатье. Об этом сообщили в Украинском гидрометцентре.

"Без осадков, лишь днем ​​в южной части и на Закарпатье небольшой дождь, в горах с мокрым снегом. В Украине, кроме западных областей, утром местами туман", – говорится в сообщении.

Ветер, по прогнозам синоптиков, будет юго-восточный, 7-12 м / с. Днем ​​в западных областях и Приазовье ожидаются порывы 15-20 м / с. Температура установится на уровне от 1 градуса мороза до 4 градусов тепла, на Закарпатье и крайнем юге страны – 3-8 градусов тепла.

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Также синоптики рассказали, чего ждать от погоды киевлянам и жителям области. В столичном регионе сегодня без осадков. Ветер ожидается юго-восточный, 7-12 м / с.

Напомним, 2 декабря Украину заснежило. Больше всего осадков выпало в Харьковской, Днепропетровской, Кировоградской, Полтавской, Ровенской и Хмельницкой областях. Непогода добавила работы спасателям и коммунальщикам, ведь дороги буквально заметало, а автомобили застревали на сложных участках.

Отметим, что последний уикенд ноября получился осенне-зимним: на выходные в пятницу ушли еще осенью, а на работу в понедельник вышли уже зимой. Теперь украинцев интересует вопрос, чего ждать от погоды в ближайшие три месяца. Сайт "Сегодня" спросил у синоптиков и ученых, какая погода ждет украинцев в декабре и будет ли снег на Новый год.

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