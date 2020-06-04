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Дожди не отступят, но потеплеет: синоптики дали прогноз на 4 июня (карта)

4 июня, 07:30

Тина Наринецкая Тина Наринецкая

Местами синоптики прогнозируют до 22 градусов тепла

В Украину сегодня, 4 июня, придет небольшое потепление, но осадки никуда не денутся. Дожди и грозы, по прогнозам синоптиков, будут по всей стране. Об этом сообщили в Украинском гидрометцентре.

"4 июня ночью в северо-восточных, Днепропетровской областях, на Закарпатье и Прикарпатье, днем в Украине, кроме юго-восточной части, небольшие, местами умеренные кратковременные дожди, местами с грозами", – говорится в сообщении.

Ветер ожидается юго-западный, со скоростью 7-12 м/с.

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Температура в стране установится на уровне 15-20 градусов тепла. Еще теплее будет на юге и востоке страны – тут прогреет до 22 градусов тепла. А холоднее всего будет в Карпатах – тут в течение суток ожидаются 3-8 градусов тепла.

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Отметим, в последние дни мая по Украине разгулялись циклоны, которые принесли к нам сильные ливни и штормовые ветра. Улицы городов превращались в реки, некоторые населенные пункты оставались без света. А в начале июня в Киевской области даже выпал снег. Смотрите фото и видео, как недавно Киев затопило из-за сильного дождя.

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Также ранее синоптики и метеорологи дали прогноз погоды на лето.

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