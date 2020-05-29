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Дожди не уйдут, но станет теплее: синоптики дали прогноз на 29 мая (карта)

29 мая, 07:27

Тина Наринецкая Тина Наринецкая

Местами в стране ожидаются до 27 градусов тепла

В Украине сегодня, 29 мая, будет дождливо, но довольно тепло. Местами, по прогнозам синоптиков, в стране прогреет до 27 градусов тепла. Об этом рассказали в Украинском гидрометцентре.

"29 мая в Украине временами дожди, местами грозы, ночью в Ровенской, Житомирской и Винницкой областях местами значений дождь, в южных областях без существенных осадков", – говорится в сообщении.

Ветер в стране ожидается северо-восточный с переходом на юго-восточный, со скоростью 7-12 м/с. А на западные регионы обрушатся порывы 15-20 м/с.

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Температура в Украине установится на уровне 14-19 градусов тепла. Теплее будет в восточных, Днепропетровской и Запорожской областях – тут синоптики прогнозируют 22-27 градусов тепла.

Отметим, что в последнее время в Украине разбушевалась непогода. То в Карпатах пару дней засыпает снегом в горной местности, то дожди превращают улицы городов в реки. Так, например, сильный ливень превратил Харьков в Венецию.

Видео: telegam/vekha

Также ранее синоптики и метеорологи дали прогноз погоды на лето. Ученые обещают жару до +40 и температурные контрасты.

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