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Дожди отступили и в Украину возвращается жара: синоптики уточнили прогноз погоды

Сегодня, 07:46

В понедельник по всей территории страны будет сухая и жаркая погода

19 июня отмечаем день Илариона

19 июня отмечаем день Илариона / Фото: Pixabay

Синоптики уточнили прогноз погоды на понедельник, 19 августа, когда православные отмечают Ябочный Спас. Так, ранее сообщалось, что на всей территории страны будет жарко, а в Сумской и восточных областях будут дожди, но согласно уточненным данным, 19 августа никаких осадков в Украине не будет и во всех регионах будет сухая и солнечная погода.

В частности, в западных регионах прогнозируют днем +28...+30 градусов, ночью +12...+14 градусов. 

В центральных региоах также будет жарко, днем до +30 градусов, а ночью до +15 градусов.

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На Востоке днем ожидается до +29 градусов, а ночью до +17 градусов.

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Юг страны также не обойдет жаркая погода – днем до +27...+30 градусов, ночью +14...+19 градусов.

При этом 19 августа в центральных, восточных, южных, Сумской и Киевской областях удержится чрезвычайная (5 класса) пожарная опасность.

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Скриншот

Напомним, что на так давно на ряд регионов Украины обрушилась непогода. Мы подробно писали о последствиях сильных дождей и шквалов. В частности, в Черновицкой области в одном из населенных пунктов выпал град размером с куриное яйцо.

Также жители столицы опубликовали зрелищные фото грозы.

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лето Украина Яблочный Спас

Источник: Сегодня

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