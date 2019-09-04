Дожди переметнутся с запада на восток и потеплеет: синоптик уточнила прогноз погоды

В Украину пришло похолодание, но долго оно не задержится – температура немного повысится

/ Фото: Pixabay

Ворвавшееся в Украину похолодание начнет отступать – завтра, 5 сентября, станет немного теплее, а вот дожди с западной части страны переметнуться на восток и юг. Об этом сообщила в Facebook синоптик Наталия Диденко.

По ее словам, завтра атмосферный фронт переместится с запада страны в направлении востока, поэтому в западных и северных областях дождей не будет, а температура воздуха снова повысится.

"Завтра днем 22-26 градусов. А вот на востоке, юге и в центральных областях местами пройдут дожди и немного посвежеет до 25-29 градусов, где-то еще задержится +30", – написала Диденко.

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Синоптик отметила, что в Киеве 5 сентября без осадков и комфортная температура 23-24 градуса.

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Как сообщали новости "Сегодня", синоптики обещают еще теплый сентябрь, в октябре увидим осеннюю "классику", а ноябрь будет суровым: холодным, мокрым, со снегом и заморозками. Читайте подробнее о прогнозе погоды для всей Украины на осень.

В свою очередь в Министерстве аграрной политики и продовольствия отмечали, что этой осенью Украину ждет хороший урожай. По предварительным данным, в 2019 году прогнозируется урожай зерновых на уровне 71,1 млн тонн.

А пока в Украине еще даже не полностью ушла летняя погода, на другом полушарии Земли ураган "Дориан" обрушился на Багамские острова и движется на побережье США. Подробней смотрите в сюжете:

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