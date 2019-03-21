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Дожди покинули Украину: синоптики порадовали прогнозом погоды

Сегодня, 09:22

Погода меняется чуть ли не каждый день, но сегодня она наладиться и местами будет больше 10 градусов

Фото: Сегодня
Дожди покинули Украину: синоптики порадовали прогнозом погоды //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/33b/4ed/5c933b4ed6427.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/33b/4ed/5c933b4ed6427.jpg Украина Погода меняется чуть ли не каждый день, но сегодня она наладиться и местами будет больше 10 градусов

Сегодня в Украине будет умеренно теплая погода, местами до +13 градусов, а осадков не будет нигде. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

В западных областях синоптики обещают 7-10 градусов тепла, на Закарпатье до +13. Приблизительно такая же погода будет на востоке и в центре страны – от 7 до 11 градусов тепла. В Киевской области 7-9 тепла и будет появляться солнце.

На севере немного прохладней – в Сумской области температура может опускаться до 6 градусов выше нуля.

Теплее всего будет на юге. Там синоптики прогнозируют 10-13 градусов тепла и сухую погоду.

Как мы писали, заведующая отделом климатических исследований и долгосрочных прогнозов Украинского научно-исследовательского метеорологического института НАН Украины Вазира Мартазинова рассказала, какой будет погода до конца весны. По ее словам, следует ожидать прохладного конца марта и начала апреля, а также похолодания в конце мая. Климатолог также рассказала, когда потеплеет почти до +30.

А пока в Украине потихоньку наступает весна, в Америку разрывает погодный армагеддон – на США обрушились торнадо, ураганы и наводнения. Ряд штатов США подвергся так называемому "бомбовому циклону" – когда за сутки атмосферное дaвлeние peзкo снижается нe мeнее, чeм нa 24 мбap. В связи с этим на ряд штатов – Baйoминг, Heбpacка, Айова, Техас, Миссури, Кентукки и Южная Дaкoта – обрушился шторм, сопровождающийся мощными дождями, наводнениями и даже торнадо.

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Тег погода, синоптики, прогноз погоды

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