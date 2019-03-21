Дожди покинули Украину: синоптики порадовали прогнозом погоды
Погода меняется чуть ли не каждый день, но сегодня она наладиться и местами будет больше 10 градусов
Сегодня в Украине будет умеренно теплая погода, местами до +13 градусов, а осадков не будет нигде. Об этом сообщает Укргидрометцентр.
В западных областях синоптики обещают 7-10 градусов тепла, на Закарпатье до +13. Приблизительно такая же погода будет на востоке и в центре страны – от 7 до 11 градусов тепла. В Киевской области 7-9 тепла и будет появляться солнце.
На севере немного прохладней – в Сумской области температура может опускаться до 6 градусов выше нуля.
Теплее всего будет на юге. Там синоптики прогнозируют 10-13 градусов тепла и сухую погоду.
Как мы писали, заведующая отделом климатических исследований и долгосрочных прогнозов Украинского научно-исследовательского метеорологического института НАН Украины Вазира Мартазинова рассказала, какой будет погода до конца весны. По ее словам, следует ожидать прохладного конца марта и начала апреля, а также похолодания в конце мая. Климатолог также рассказала, когда потеплеет почти до +30.
А пока в Украине потихоньку наступает весна, в Америку разрывает погодный армагеддон – на США обрушились торнадо, ураганы и наводнения. Ряд штатов США подвергся так называемому "бомбовому циклону" – когда за сутки атмосферное дaвлeние peзкo снижается нe мeнее, чeм нa 24 мбap. В связи с этим на ряд штатов – Baйoминг, Heбpacка, Айова, Техас, Миссури, Кентукки и Южная Дaкoта – обрушился шторм, сопровождающийся мощными дождями, наводнениями и даже торнадо.
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