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Дожди продолжают кочевать по Украине: где ждать непогоды

19 июня, 09:36

В связи с жаркой погодой синоптики предупреждают о чрезвычайном уровне пожарной опасности

Фото: Сегодня

Пока в России в июне выпадает снег, Украину продолжает терзать жара до +32 градусов в тени. Однако сегодня дожди немного остудят жаркую погоду в ряде областей. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

В последние дни мокрая погода двигалась с запада и севера, через центр и добралась, наконец, до восточных и южных областей. Так, на востоке и юге сегодня синоптики обещают почти везде дожди с грозами, кроме Харьковской и Днепропетровской областей. Температура воздуха в этих регионах 28-32 градуса.

Также заливать будет все западных области и там на пару градусов температура воздуха ниже – 27-29.

В центральных и северных областях без осадков, солнечно и жара до +30.

Кроме того, в связи с жаркой погодой синоптики предупреждают о чрезвычайном уровне пожарной опасности.

Как сообщали новости "Сегодня", в течение ближайших дней дожди с грозами прогнозируют на большинстве территорий Украины, а вслед за ними – снижение температуры. Синоптики рассказали, когда спадет жара.

А тем временем врачи дали советы, как пережить жару. Для украинцев опасны и просто прямые солнечные лучи, ведь за окном больше 30 градусов. В такую погоду нужно поменьше находиться на улице — особенно в период с 11:00 до 16:00. Медики советуют чаще пить и отказаться от походов в солярий.

Отметим, недавно в Одесской области так разбушевалась непогода, что были массовые потопы: дождевая вода переливала через дамбы и затапливала дома местных жителей. Смотрите подробней в видеосюжете:


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Тег погода, дождь, синоптики, жара, прогноз погоды, гроза

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