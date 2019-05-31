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Дожди с грозами, град и жара до +32: синоптики объявили штормовое предупреждение

31 мая, 08:58

Украину не отпускает непогода – мокро будет почти везде, а местами украинцев ждет "ледяной сюрприз"

Фото: Сегодня

Непогода продолжит бушевать на Прикарпатье, а также в ряде других областей Украины. Солнечно будет в основном только на востоке и юге страны, однако местами будет сильный ветер и град. В то же время синоптики обещают жару до +32. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Так, в западных областях сегодня будет свежее всего – 19-22 градуса тепла. Однако почти везде пройдут дожди с грозами, кроме Волынской и Ровенской областей.

Зальет дождями и все центральные и северные области Украины. Синоптики обещают там грозы, но очень теплую погоду в районе 27 градусов, местами до +30.

На востоке будет жарче всего – 30-32 градуса – без осадков и солнечно. Также жара ударит и на юге до +32, но в Одесской области ожидается дождь с грозой.

В то же время синоптики предупреждают, что 31 мая местами ожидается град и шквалы 15-20 м/с (I уровень опасности).

Напомним, в последние дни на Прикарпатье обрушилась непогода – в Калуше почти тысяча домов до сих пор затоплены. Подробней смотрите в сюжете "Сегодня":


А тем временем прогноз погоды на июнь не особо радует. Лето не за горами, но, по прогнозам синоптиков, жара в этом году чуть запоздает: дождями май закончится, а июнь — начнется. Лишь спустя неделю после весны придет настоящее тепло, да и в целом нынешнее лето не ожидается экстремально жарким.

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Тег погода, дождь, синоптики, непогода, гроза, штормовое предупреждение, град

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