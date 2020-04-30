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Дожди с грозами и до +26 градусов: синоптик уточнила прогноз на начало мая

30 апреля, 13:56

Сергей Мартынец

Синоптик рассказала, кому не повезет с мокрой погодой

В Украину идут дожди и температурные качели. Первые дни мая будут мокрыми в ряде областей, а температура воздуха будет "прыгать" от 13 до 26 тепла. Об этом сообщила в Facebook синоптик Наталия Диденко.

По ее словам, 1 мая кратковременные дожди с локальными грозами вероятные на Закарпатье, во Львовской, Ивано-Франковской и Черновицкой областях. Также местами осадки пройдут в центральных областях, в Сумской, Харьковской и Полтавской областях.

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Дожди с грозами и до +26 градусов: синоптик уточнила прогноз на начало мая

"Все области, Крым, районы, которые не вошли в этот перечень – без существенных осадков. Температура воздуха 1 мая в западных и северных областях ожидается умеренной, 15-20 градусов. А вот в большинстве центральных областей, на юге и востоке Украины будет значительно теплее, 20-24 градуса. Нюансы. В Одесской области, да и вообще на побережьях морей, местами 13-16 градусов. На Луганщине почти лето – до +26 градусов", – написала Диденко.

В Киеве май начнется небольшим снижением температуры воздуха – завтра днем ​​ожидается около 17 градусов (в последние пару дней было не менее +20). Осадки 1 мая маловероятны, ветер с южного перейдет на северный. Со 2 мая в Киеве снова потеплеет, а вот во вторник 5 мая ощутимо похолодает.

Апрель подошел к концу и на днях наступят майские праздники, называемые в народе "дни труда и шашлыка". Погода в последний месяц весны ожидается не очень майской – будет дождливо и прохладно. Читайте подробней от синоптиков прогноз погоды на май.

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погода дождь прогноз погоды синоптик наталка диденко

Источник: Сегодня

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