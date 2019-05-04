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Дожди с грозами и град: синоптики предупредили об ухудшении погоды

4 мая, 11:40

Украинцев сегодня ждет неприятная погода – мокро будет почти везде, но будет тепло

Фото: Pixabay

Сегодня в Украине не только дожди с грозами, но и штормовое предупреждение – в некоторых областях погода совсем испортится, ожидается сильный ветер, хотя будет тепло. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Как сообщают синоптики, 4 мая в центральных, Одесской, Николаевской, Сумской и Харьковской областях грозы, местами град и шквалы 15-20 м/с. (I уровень опасности).

Так, в западных областях сегодня везде дожди с грозами и температура воздуха 16-18 градусов тепла, на Закарпатье до +20.

В центральных областях на пару градусов температура выше – 18-20 тепла – и тоже дожди с грозами. Только в Киевской области без грозы.

На севере будет мокро и 17-19 тепла. А вот на востоке погод будет разной: в Харьковской и Луганской областях дожди с грозами, в Донецкой и Днепропетровской областях – без осадков и солнце. Температура воздуха 20-23 градуса.

На юге дожди пройдут только в Одесской и Николаевской областях. Температура воздуха до 23 градусов.

Как мы писали в прогнозе погоды на неделю, в Украине в ближайшие дни будет мокро и прохладно. Если в воскресенье мокрой погоды станет меньше, то в понедельник, 6 мая осадки вернутся в центральные и северные регионы Украины.

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Тег погода, синоптики, дожди, штормовое предупреждение, град, грозы

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