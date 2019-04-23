Дожди с грозами, но тепло: синоптик рассказала о погоде на Пасху

В ближайшие дни в Украине потеплеет, но к воскресенью температура немного спадет

Фото: Сегодня

Пасха-2019 в Украине отметится местами мокрой погодой с небольшим понижением температуры. Об этом сообщила на своей странице в Facebook синоптик Наталия Диденко.

"По предварительным прогнозам, в ночь на воскресенье дожди и местами грозы пройдут в западных областях Украины. Днем ​​28 апреля на западе периодически дождливо и влажная облачность распространится на Житомирскую, Винницкую и Киевскую области. В западных областях днем 28 апреля похолодает на 3-6 градусов. На остальной территории Украины в воскресенье еще побудет теплая погода. Этот прогноз – предварительный, возможны уточнения", – написала она.

Отметим, что в прогнозе Укргидрометцентра подтверждаются дожди с грозами во всех западных областях, а также в Житомирской и Винницкой областях.

А вот завтра, 24 апреля в Украину придет еще большее потепление. По словам Диденко, дожди пройдут преимущественно на западе Европы, а в Украине будет сухо и солнечно.

"Ожидается, что завтра в Украине 15-22 градуса. Заморозки отступают. В Киеве среда ожидается сухой, с солнцем и температурой воздуха около 20 градусов", – сообщила синоптик.

Отметим, что дождливая погода в последние дни периодически возникала в разных регионах страны. Так, например, как сообщалось на днях, в Черновцах из-за сильного дождя затопило улицу. Основной причиной водной катастрофы на улице стали непрочищенные ливневые канализации. Дождевая вода тут поднялась до бордюра, а в некоторых местах покрывала колеса автомобилей.

Но пока в Украине обычная апрельская погода, в Казахстане ударили апрельские снегопады. В Павлодарскую область страны внезапно вернулась снежная метель.

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