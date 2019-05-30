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Дожди с грозами снова накроют Украину: синоптики предупредили об ухудшении погоды

30 мая, 09:43

Мокрая погода будет не везде, но в большинстве областей страны

Фото: Сегодня

Сегодня непогода будет бушевать уже не только на Прикарпатье, но и в большинстве областей Украины. Солнечно и сухо будет только на востоке и юге страны. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

На западе дожди с грозами пройдут везде, и значительно будет отличаться температура воздуха от других регионов. Синоптики обещают "всего" до +20, в Ивано-Франковской области 15-17 градусов.

Также будет поливать в северных и центральных областях, кроме Полтавской области – там сухо. Температура воздуха 27-29 градусов.

В восточных областях везде солнечно и жарко – до +31. На юге дождь с грозой пройдет только в Одесской области. В остальных областях региона ожидается сухая и солнечная погода с температурой до +31.

Напомним, в последние дни на Прикарпатье обрушилась непогода – в Калуше почти тысяча домов до сих пор затоплены. Подробней смотрите в сюжете "Сегодня":


А тем временем прогноз погоды на июнь не особо радует. Лето не за горами, но, по прогнозам синоптиков, жара в этом году чуть запоздает: дождями май закончится, а июнь — начнется. Лишь спустя неделю после весны придет настоящее тепло, да и в целом нынешнее лето не ожидается экстремально жарким.

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Тег погода, дождь, синоптики, непогода, гроза

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Сегодня

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