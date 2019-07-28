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Дожди с похолоданием и резкие перепады температур: прогноз погоды на неделю

28 июля, 16:15

После нескольких жарких дней в Украину вернется прохлада, а ночью температура будет падать до +10

Фото: Андрей Пындык, Сегодня

Июльский зной, который пришел в Украину перед выходными,продержится еще до понедельника. Вслед за ним придут грозовые дожди, а уже со среды температура воздуха снова понизится. При этом местами ночью перепады будут составлять до 15-16 градусов. Об этом сообщили в украинском Гидрометцентре.

Так, в понедельник, 29 июля, по всей территории Украины будет знойная и практически сухая погода. В среднем воздух прогреется до +29-31 градуса, на юге местами до +34. Дожди возможны в некоторых регионах западных областей.

А уже во вторник, 30 июля, синоптики обещают грозовые дожди почти по всей территории страны. Исключением будут лишь южные регионы. Вместе с дождями придет и снижение температуры по всей Украине в среднем на 2-4 градуса.

В среду, 31 июля, дожди останутся лишь на западе Украины. На остальной территории без осадков, но облачно. Температура воздуха понизится в целом еще на пару градусов.

Уже в четверг, 1 августа, будет ощутимое похолодание. Ночью в некоторых регионах столбики термометров опустятся в сего до +10 градусов. Днем температура воздуха даже на юге страны не будет превышать +26. Местами до +28. На западе страны снова дождливо.

В пятницу, 2 августа, погода будет схожа с предыдущим днем. Дожди продвинутся вглубь к востоку Украины. Но с юга придет потепление. Как ночью, так и днем, температура повысится в целом на 2-3 градуса по сравнению с предыдущими сутками.

Как сообщали новости "Сегодня", на весь август стоит ожидать настоящего лета. Заведующая отделом климатических исследований и долгосрочных прогнозов Украинского научно-исследовательского метеорологического института НАН Украины Вазира Мартазинова рассказала о погоде до конца лета.

А пока в Украине приятная теплая погода, в тропиках Южной Америки неожиданно выпал снег. Хоть сейчас в Боливии и зима, снег для этой страны все же является аномалией.


В то же время на север и центр Аппенинского полуострова обрушились ливни с грозами и шквалами. Жертвами непогоды в Италии стали как минимум три человека, а также не менее шести автомобилей или 20 домов были повреждены.

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Тег погода, похолодание, температура воздуха, прогноз погоды, дожди, ливни

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Сегодня

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