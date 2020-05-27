Дожди скоро кончатся: синоптики скорректировали прогноз погоды на лето

Заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института ГосЧС и НАН Украины Вера Балабух уверена, что лето 2020 года будет во многом похожим на предыдущие: такое же жаркое, осадки ниже нормы и резкая смена температур.

Ученая разъяснила, что виной тому – изменение климата из-за глобального потепления. Нагревает Мировой океан не повышенная солнечная активность, а антропогенная (человеческая) деятельность, прежде всего продолжающийся выброс парниковых газов. Вера Балабух напомнила, что сейчас идет фаза уменьшения солнечной активности, поэтому еще 5 лет назад на Земле должна была бы начаться фаза похолодания, но происходит наоборот, ибо человек теперь влияет на перегрев планеты в 10 раз больше, чем природа.

"Апрельское и майское похолодание внесло коррективы в прогнозы синоптиков на лето, они должны быть менее жаркими, чем прогнозировалось ранее, по крайней мере в первый месяц, – рассказала нам Вера Балабух. – Но глобальные тенденции сохраняются: лето ожидается теплым и засушливым, с осадками ниже нормы. Средняя температура за сезон будет колебаться от 18-19 градусов в северных регионах до 22-23 градусов в южных регионах. Но в отдельные периоды жара может достигать в Украине +40. Риск 40-градусных температур самый высокий в крупных городах. Город сам создает источник тепла за счет плотной застройки, большого количества автомобилей и заасфальтированных территорий, малого процента зеленых зон. Этот эффект дополнительно дает до 10 градусов".

То есть если в какой-нибудь условной Яблоновке среднесуточная температура в июле +25 градусов, то есть ночью около +15, днем до +35, то в Киеве среднесуточная температура может быть +35 градусов: ночью около +25, днем выше +40.

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Подробнее о том, какая погода ждет украинцев в каждый отдельный месяц лета, читайте в нашем материале: Погода на лето: сперва мокнем, потом согреваемся, затем сохнем и жаримся

Ученые-климатологи шутят, что миллионы лет назад на Земле был ледниковый период, а теперь наступил "парниковый". Как изменения климата на планете влияют на Украину, смотрите в сюжете:

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