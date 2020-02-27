Дожди, снег и "погодный оазис" в Киеве: синоптик дала прогноз на пятницу

В некоторых областях все еще будет сильный ветер, предупредила синоптик

Сегодняшние дожди в Украине продолжатся и в пятницу, однако погода будет меняться в зависимости от времени суток. 28 февраля ожидается полный метеонабор – дожди, мокрый снег, сильный ветер, а местами выглянет солнце. Об этом сообщила синоптик Наталия Диденко.

Она отметила, что идет системная перестройка атмосферных процессов, в связи с чем будет и ветер, и фронт с циклонами, и постоянные скачки температуры воздуха.

"Ближайшей ночью циклон расположится над Левобережной Украиной: дожди и мокрый снег ожидаются в центральных областях (кроме Винницкой), в южной части и на востоке. Осадки будут сопровождаться сильным ветром. Днем циклон покинет нашу территорию, осадки потянутся за ним на северо-восток, лишь незначительная влага еще удержится в восточных областях и коснется Сумской области. Однако сильный ветер днем ​​удержится. На остальной территории Украины будет преобладать сухая погода, даже с солнышком. Однако уже днем ​​в пятницу с юго-запада подойдет очередная порция осадков и на западе Украины ожидается мокрый снег, в Карпатах может быть сильный. Днем ​​без осадков будет на севере и в большинстве центральных областей, а также юг освободится от влажных облаков. Температура воздуха в Украине на протяжении дня 28 февраля будет колебаться в пределах 3-8 градусов тепла, в западных областях будет холоднее, максимально до +4", – написала Диденко.

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А вот Киев завтра попадет в зону, свободную от восточных и западных осадков – ожидается сухая и даже солнечная погода. Ветер западного направления, умеренный. Температура воздуха ближайшей ночью 0-2 градуса мороза, завтра днем ​​в столице около +5.

Как сообщали новости "Сегодня", в последние дни в Украине сильно разбушевалась непогода – сильный ветер, дожди и мокрый снег доставили массу проблем украинцам: деревья падали на машины, обрывали линии электропередач, дороги заметало, более двух сотен населенных пунктов были без света.

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