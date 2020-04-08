Дожди уже близко: в ближайшие дни изменится погода

В Украину пришло почти летнее тепло и завтра оно продолжится, местами будет доходить до +22. В то же время ночи еще будут прохладными. А начнет меняться погода уже с пятницы. Об этом сообщила в Facebook синоптик Наталия Диденко.

По ее словам, 9 апреля погоду в Украине будет определять антициклон Loris, который удержит солнечную сухую погоду во всех областях.

"Ветер юго-западный, небольшой, максимум умеренный. Температура воздуха ближайшей ночью 3-9 градусов, завтра днем ​​достигнет 15-22 градусов", – написала Диденко.

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В Киеве завтра будет солнечно, сухо и очень тепло – до +20 градусов. А вот ночью еще будет прохладно – всего 4-7 градусов.

10 апреля к нам приблизится холодный атмосферный фронт, который принесет с собой дожди и небольшое похолодание в западных и северных областях Украины. Затем снова потеплеет, а 14-15 апреля вернутся дожди и уже похолодает сильнее. Но с 16 апреля – очередное потепление.

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Как сообщали новости "Сегодня", на днях в Украину заглядывала зима. 31 марта снег пошел в Киеве. В сети пользователи публиковали фото и видео неожиданных осадков.

В тот же день снежило и в Одесской области. Тогда температура воздуха в ночное время опускалась до двух градусов мороза, а принес такое похолодание из Европы арктический воздух.

Также смотрите, как в Киеве шел снег 22 марта:

Видео: Сегодня

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