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Дожди зальют Украину: украинцев предупредили о непогоде

Сегодня, 09:01

Несмотря на мокрую погоду, жару дожди не особо остудят – ожидается до +31

/ Фото: Анатолий Бойко, Сегодня

Непогода уже натворила беды в Украине, обесточив более 200 населенных пунктов, а сегодня продолжатся сложные погодные условия – по всей территории страны, кроме Крыма, ожидаются дожди с грозами. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

В западных областях осадки в виде дождя с грозой, но будет комфортная температура воздуха – 24-27 градусов, на Закарпатье до +29.

На севере также жара не предвидится – 24-26 тепла, но мокро. А вот в центре страны и на востоке уже жарче – 26-28 градусов, в Киеве 25-27, но везде дожди.

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Жарче всего будет на юге – до +31, но мокро почти во всех областях региона, кроме юга – там без осадков.

В тренде
Дожди зальют Украину: украинцев предупредили о непогоде

Как сообщали новости "Сегодня", 8 августа в результате ливня и ураганного ветра в Киеве повалены десятки деревьев в разных районах, были подтопления. В частности, на Троещине также ветер сорвал с небольшой пристройки крышу, а сломанное дерево упало на припаркованный автомобиль.

Видео: Kyiv Live

Напомним, 3 августа мощный ливень затопил Одессу. В центре города, на Карантинном спуске, поток воды снес десяток припаркованных авто, развернул ливневый коллектор и сорвал асфальтовое покрытие. Также были затоплены улицы Балковская, Среднефонтанская, Приморская, Привоз и Аркадия. В районе Пересыпи сорвало люки.

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Источник: Сегодня

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