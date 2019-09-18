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Дожди, заморозки и снова потепление: синоптик рассказала о погоде в ближайшие дни

18 сентября, 12:52

Первый снег в Карпатах – это обычно дело для второй половины сентября, объяснила Диденко

/ Фото: Анатолий Бойко, Сегодня

В отличие от сегодняшнего штормового предупреждения, в четверг ветер немного успокоится, но дожди продолжатся. А вот теплеть начнет только воскресенья. Об этом сообщила в Facebook синоптик Наталия Диденко.

По ее словам, 19 сентября ветер хоть и будет порывистым, но уже не таким сильным, как сегодня. А вот температура воздуха даже вырастит на пару градусов.

"Завтра в течение дня в пределах Украины 13-18 градусов, на юге – 14-20 градусов. Завтра дожди будут выпадать в Украине периодически, почти повсеместно, кроме южной части. На высокогорье Карпат возможен мокрый снег", – написала Диденко.

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В Киеве завтра ожидается местами дождь, северо-западный ветер с порывами, но слабее, чем сегодня, с температурой воздуха около 14 градусов, а при прояснениях и до +15.

Синоптик пояснила, что сегодняшний первый снег в Карпатах, преимущественно на высокогорье, – это обычное дело для второй половины сентября.

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В то же время она отметила, что в период 20-22 сентября возможны заморозки.

"Пятница и суббота – будут еще такой же (холодными и дождливыми), а вот с воскресенья начнет теплеть и в конце недели – в начале следующей нас ждет отличная погода", – добавила Диденко.

Как сообщали новости "Сегодня", прогноз синоптиков относительно теплого сентября сбылся. А вот дальше будет холодать, в октябре увидим осеннюю "классику", а ноябрь будет суровым: холодным, мокрым, со снегом и заморозками. Читайте подробнее о прогнозе погоды для всей Украины на осень.

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Источник: Сегодня

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