Дождливо и прохладно: к выходным погода в Украине резко изменится

После длительного летнего зноя придет прохлада и грозовые дожди, обещают синоптики

Фото: Данил Павлов, Сегодня

Обещанное снижение температуры в Украине, которое должно прийти уже через несколько дней, будет сопровождаться дождями и грозами. Уже к выходным облаками затянет почти всю Украину, сообщили в украинском Гидрометцентре.

Так, во вторник, 25 июня, температура воздуха в среднем снизится на 1-3 градуса. Прохладнее будет на западе страны – до +27. На остальной части Украины – до +30-33. На юге страны и в Крыму – грозовые дожди.

В среду, 26 июня, продолжится понижение температуры до +26-28, кроме юго-востока страны, где по-прежнему будет до +32. Дождей не прогнозируется.

В четверг, 27 июня, жара снова ненадолго вернется вместе с дождями на западе Украины. Средняя температура по всей стране будет колебаться в пределах +29-32 градусов.

Уже в пятницу, 28 июня, зной останется лишь на юге Украины. А на остальной территории снижение температуры будет составлять порядка 5-7 градусов. От западных регионов через центральные и северные – вплоть до восточных границ Украины прогнозируют грозовые дожди. А температура составит максимум +26 градусов.

В субботу, 29 июня, прохлада придет и в южные регионы Украины. А на западе и северо-востоке днем воздух прогреется лишь до +18-23. В ночное время перепады температур будут составлять до +10-14 градусов. Вместе с этим по всей территории Украины, за исключением Одесской области и Крыма – прогнозируют грозовые дожди.

Как сообщали новости "Сегодня", непогода в Украине уже натворила бед в последние дни, а сегодня почти всю территорию страны накроют дожди, местами с градом и сильным ветром.

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