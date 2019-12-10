Дозор на Банковой окончен: участники акции объявили о завершении митинга

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Свернули палатки и покинули правительственный квартал. Участники акции Варта на Банковой объявили о завершении митинга. Ведь, говорят, что Владимир Зеленский не допустил сдачи национальных интересов на встрече лидеров Нормандской четверки в Париже. Протестующие считают это в том числе и собственной заслугой. Потому что они показали, что украинцы хотят мира, но не путем уступок агрессору. Напомним, акции в центре столицы начались с воскресенья на майдане Независимости. А вечером переместились под Офис президента. Митингующие разбили там несколько палаток и смонтировали сцену.

"Пока показалось, что мы не сдали своих позиций. И как позитив можно отнести, что по некоторым вопросам мы просто не договорились", – отмечают участники митинга.

Напомним, 9 декабря в Париже состоялся саммит "Нормандской четверки", в разных форматах он продолжался почти восемь часов.

Четырехсторонней встрече лидеров предшествовали примерно получасовые двусторонние беседы. Позже встреча "четверки" была прервана для почти часовых переговоров Путина с президентом Украины Владимиром Зеленским.

После этого "четверка" вновь встретилась, но уже за рабочим ужином. В общей сложности лидеры России и Франции, Германии и Украины общались вчетвером более 5,5 часа, а после дали пресс-конференцию.

Все подробности в спецтеме Встреча Нормандской четверки

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