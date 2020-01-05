Dr. Alban исправил сообщение о "помощи Зеленского" во въезде в Украину

Кроме того, певец еще и назвал аннексированный полуостров спорной территорией

Фото: instagram.com/dralbanofficial

Известный шведский артист Dr. Alban, которого пустили в Киев, несмотря на выступления в оккупированном Крыму, внес изменения в опубликованный в Instagram пост о том, что он смог приехать в Украину после вмешательства президента Владимира Зеленского.

Изначально в соцсети он "сдал" Зеленского, что якобы президент помог ему попасть в Украину, и тот пост звучал следующим образом: "…Мне был запрещен въезд в Украину из-за моего прошлого шоу на спорном полуострове Крым. С вмешательством президента я смог попасть в Украину…"

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Теперь же в исправленном варианте он удалил упоминание о помощи президента Украины: "Встретил президента Украины, президента Зеленского. Мне запретили въезд в Украину из-за моего предыдущего шоу на полуострове Крым. Я не знал об этом, что украинцам это не нравится... Был рад встрече с президентом".

Отметим, что в Киев Dr. Alban прилетел для съемок в новогоднем выпуске "Вечернего квартала".

Как сообщали новости "Сегодня", сразу после Нового года Зеленского заметили на лыжном курорте в Буковеле, и некоторые смогли с ним сфотографироваться и выложили фото в сеть.

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