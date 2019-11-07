Драка Ляшко и Геруса: полиция открыла производство – "радикал" ответил

Полиция Киевской области открыла уголовное производство по статье об угрозе насилием государственному деятелю в связи со стычкой лидера Радикальной партии Олега Ляшко с главой энергетического комитета Верховной Рады Андреем Герусом.

Олег Ляшко на своей странице в Facebook прокомментировал это факт.

"По вчерашним событиями полиция возбудила уголовное дело по факту насилия в отношении государственного деятеля. Пусть уточнят: какой страны "государственный деятель" пострадавший Герус?" – пишет политик.

"Поскольку у нормальных людей язык не повернется назвать "государственным деятелем" предателя, запустившего в Украине российскую электроэнергию, позволив стране-агрессору накинуть на нас энергетическую удавку. Поэтому уголовное дело должно быть возбуждено против Геруса за государственную измену и злоупотребление властью!", – подчеркнул Ляшко.

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Напомним, Олег Ляшко и скандальный нардеп Андрей Герус подрались в зале официальных делегаций аэропорта "Борисполь".

Сначала лидер Радикальной партии решил узнать у действующего нардепа, за чей счет тот оплатил недешевое пребывания в зале – за собственный или за деньги налогоплательщиков.

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Как только речь зашла о так называемой "поправке Геруса" и импорте электричества из России – председатель энергетического комитета ВРУ стал заметно нервничать, а когда аргументы закончились – бросился в драку.

Напомним, 18 сентября Верховная Рада приняла закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины в сфере использования ядерной энергии", в который глава энергетического комитета парламента Андрей Герус пролоббировал поправку, позволившую закупать украинским потребителям импортную электроэнергию по двусторонним договорам. По словам Геруса, импорт должен был осуществляться из Беларуси.

С 1 октября началась поставка электроэнергии из России в режиме импорта. По данным источника на рынке, импорт осуществляется компанией "Юнайтед Энерджи", которую связывают с Игорем Коломойским. За первую половину октября импорт электроэнергии из России вырос почти в два раза — с 2,4 млн кВт-ч до 4,5 млн кВт-ч в сутки.

О том, какие последствия может иметь возобновление импорта электроэнергии из России, узнавайте из сюжета новостей "Сегодня":

Напомним, 18 сентября Верховная Рада приняла закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины в сфере использования ядерной энергии", в который глава энергетического комитета парламента Андрей Герус пролоббировал поправку, позволившую закупать украинским потребителям импортную электроэнергию по двусторонним договорам. По словам Геруса, импорт должен был осуществляться из Беларуси.



С 1 октября началась поставка электроэнергии из России в режиме импорта. По данным источника на рынке, импорт осуществляется компанией "Юнайтед Энерджи", которую связывают с Игорем Коломойским. За первую половину октября импорт электроэнергии из России вырос почти в два раза — с 2,4 млн кВт-ч до 4,5 млн кВт-ч в сутки.

О том, какие последствия может иметь возобновление импорта электроэнергии из России, узнавайте из сюжета новостей "Сегодня":

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