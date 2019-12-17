Нацкорпус подрался с полицией: стало известно о пострадавших (новые фото, видео)

В полиции сообщили о госпитализации нескольких копов

Драка под Верховной Радой между протестующими против принятия рынка земли и правоохранителями произошла из-за попытки установить палатку на проезжей части на улице Грушевского.

Об этом 17 декабря сообщили в пресс-службе киевского управления Национальной полиции.

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"Правоохранители остановили граждан и начали проводить с ними профилактическую беседу с целью недопущения совершения правонарушений, но митингующие начали с полицейскими потасовку, которая переросла в схватку", – заявили в Нацполиции.

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Полицейские сообщают о двух пострадавших правоохранителях – их госпитализировали, но в каком они находятся состоянии, неизвестно.

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В связи с дракой задержали и доставили в участок одного участника протеста, действиям которого дадут правовую оценку.

"Полиция Киева в очередной раз обращается к организаторам и участникам акций с просьбой соблюдать требования действующего законодательства и не нарушать общественный порядок", – резюмировали столичные правоохранители.

Ранее также сообщалось, что во время стычек пострадали и пару журналистов, в которых попали слезоточивым газом.

Напомним, что 17 декабря под Радой проходят четыре митинга: против открытия рынка земли; "евробляхеры" требуют от депутатов упростить систему растаможивания автомобилей; митинг против законопроекта №0931, которым предусматривается приведение к европейским стандартам законодательства в сфере противодействия дискриминации; члены Федерации профсоюзов Украины вышли в поддержку законопроектов Трудового кодекса Украины № 2410, Кодекса Украины о труде № 2410−1, требований по недопущению тотальной приватизации государственных предприятий с уничтожением рабочих мест.

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