Драка под Радой: все подробности столкновений Нацкорпуса с полицией

Противники земельной реформы хотели поставить палатку, но копы им не дали

REUTERS/Valentyn Ogirenko

Внеочередное заседание комитета Верховной Рады по вопросам аграрной и земельной политики, запланированное на вторник, 17 декабря, обернулось массовым побоищем под зданием парламента. По данным на 18:20, в результате столкновений митингующих с правохранителями пострадали 17 полицейских, 26 протестующих были задержаны, а вечернее заседание Рады отменили.

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Еще утром стало известно: в столице будет горячо – пресс-служба столичного главка Национальной полиции заранее предупредила горожан, что центр перекроют из-за акций протеста, и киевлян ждут пробки. С самого утра в центр стянули полицию, а по целому ряду центральных улиц ограничили движение. Что не удивительно, поскольку под Радой запланировали, ни много ни мало, четыре разных митинга.

Первый – митинг противников открытия рынка земли. Второй собрал "евробляхеров", которые требовали от депутатов упростить систему растаможивания автомобилей. Третий митинг – против законопроекта №0931, которым предусматривается приведение к европейским стандартам законодательства в сфере противодействия дискриминации. Наконец, четвертый собрал членов Федерации профсоюзов Украины, которые вышли в поддержку законопроектов Трудового кодекса Украины № 2410, Кодекса Украины о труде № 2410−1, требований по недопущению тотальной приватизации государственных предприятий с уничтожением рабочих мест.

Первые столкновения начались примерно в 12:00 между правоохранителями и участниками акции против земельной реформы. В результате стычке пострадали несколько полицейских, которые получили легкие травмы. Атмосфера накалялась с каждой минутой, митингующие использовали дымовые шашки, под Радой слышались взрывы.

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Новые стычки между активистами-нацдружинниками и полицией вспыхнули через час, примерно в 13:00, возле гостиницы "Киев", через дорогу от Мариинского парка и Верховной Рады.

На видео можно рассмотреть, как правоохранители и активисты пытаются перетолкать друг друга, но в какой-то момент активисты начали использовать против копов слезоточивый газ и огнетушители, а один из них нанес несколько сильных ударов палкой по каске полицейского.

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Позднее стало известно, что драка произошла из-за попытки установить палатку на проезжей части на улице Грушевского.

"Правоохранители остановили граждан и начали проводить с ними профилактическую беседу с целью недопущения совершения правонарушений, но митингующие начали с полицейскими потасовку, которая переросла в схватку", – заявили в пресс-службе киевского управления Национальной полиции.

В результате полицейские оттеснили протестующих от гостиницы "Киев" и снесли установленную активистами палатку. Тех, кто сопротивлялся – бросал камни и файера, правоохранители избили дубинками, нескольких задержали. Одного из активистов забрала "скорая".

Видео: Kyiv LIVE

"Полиция Киева в очередной раз обращается к организаторам и участникам акций с просьбой соблюдать требования действующего законодательства и не нарушать общественный порядок", – резюмировали столичные правоохранители.

В итоге были задержаны почти 30 активистов, а около 20 правоохранителей пострадали от действий протестующих. Об этом сообщил в эфире одного из украинских телеканалов советник министра внутренних дел Зорян Шкиряк

"На данном этапе у нас 17 пострадавших правоохранителей, двое из которых находятся в медицинских учреждениях. Я думаю, что эта цифра может меняться. И 26 задержанных правонарушителей", – сказал он.

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