Драка в метро и антиукраинский скандал в Италии: Тымчук рассказал, кому выгодно это грязное шоу

Антиукраинский скандал, разразивший в Италии после драки с участием двух молодчиков в римском метрополитене, в первую очередь был выгоден российским пропагандистским СМИ, пытающимся отвлечь внимание от десятков пьяных граждан РФ, устроивших ЧП в подземке итальянской столицы.

Об этом координатор группы "Информационное сопротивление", нардеп от "Народного фронта" Дмитрий Тымчук сообщает на своей странице в Facebook.

Он напомнил, что 1 ноября около 21:30 в наземном метрополитене Рим-Лидо произошла драка с участием якобы граждан Украины. Видео потасовки опубликовал в Facebook пользователь David Ognibene. На нем видно, как двое молодых людей агрессивно ведут себя по отношению к одному из пассажиров. Данных молодчиков потом задержала полиция.

"Насколько намеренно эти два товарища устроили грязное шоу в метро на камеру, чтобы потом дискредитировать украинцев и Украину в целом в Европе, остаётся пока под знаком вопроса. При этом, следует отметить, один из них, как специально, акцентировал внимание на том, что он "фашист". Зачем?" – задает резонный вопрос нардеп.

Внимание, на видео присутствует нецензурная лексика и сцена насилия.

По его словам, пока нет достоверной информации, что собой представляют эти два дебошира, есть ли у них вообще гражданство Украины, а если есть — то не с оккупированных ли они территорий?

"Но, тем не менее, данное видео, как по мановению волшебной палочки, в мгновение ока разлетелось по российским пропагандистским ресурсам, его тут же подхватили и целые бото-фермы со соответствующем сопровождением – "украинские расисты", "украинские фашисты", "украинские нацисты" и т.д. устроили "кровавую бойню" и чуть ли не геноцид в итальянском метро", – продолжает Тымчук.

Он иронично напомнил российским пропагандистам и о недавних событиях в Риме с участием российских фанов, которые сломали эскалатор в метро, что привело к десяткам пострадавших, и события во время ЧМ-2018 в России, когда ежедневно фиксировались ограбления или избиения иностранцев, а также поведение российских болельщиков на ЧЕ-2016, когда россияне устраивали кровавые побоища.

"Но интересен тот факт, что нынешний инцидент в Риме с участием "украинских фашистов" произошел в тот момент, когда в Италии судят украинского национального гвардейца Виталия Маркива, якобы убившего итальянского журналиста, незаконно находящегося на Донбассе", – подытожил Тымчук.

Как сообщают итальянские СМИ, изначально считалось, что на пострадавшего в метро 28-летнего индийца напали 23-летние российские нацисты. И любопытно, что женщиной, бросившейся на защиту индийца стала именно украинца, получившая рассечение лба.

За полтора дня оригинальное видео собрало 2,5 млн просмотров, 31 тысячу перепостов и 9 тысяч комментариев.