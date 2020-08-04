"Слуга народа" извинился перед избитым в ресторане мужчиной (видео)

Народный депутат Андрей Стрихарский опубликовал видео с извинениями в адрес человека, пострадавшего после драки в ресторане, где он застал свою жену с другим мужчиной.

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Об этом он заявил на видео, опубликованном на Facebook.

"Разобравшись с ситуацией по поводу конфликта, который случился накануне, я хочу принести извинения Шахету Юрию и его семье за то, что, не владея достоверной информацией обвинил его в связи с моей женой Алисой Стрихарской. Как выяснилось, отношений у них нет", - заявил он.

Кроме того, нардеп выразил свои извинения "за неправомерные действия знакомого относительно Шахета Юрия".

"К драке и другим обстоятельствам не имею отношения", - резюмировал Стрихарский.

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Стоит отметить, что драка произошла в конце июля: в Сети появилось видео с камер наблюдения в ресторане, на котором видно, как депутат силой отвел в сторону женщину, а затем его охранник несколько раз ударил мужчину по лицу.

Видео: Телеграм-канал "Политика страны"

Напомним, ранее в поселке Княжичи под Киевом, произошел конфликт. Как стало известно сайту "Сегодня", в инциденте со стрельбой были замешаны бывший и действующий депутаты Броварской районной рады. Действующий депутат получил ранения в ноги, после того как набросился с палкой на детей.

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