Друг Антоненко рассказал, где тот находился в момент убийства Шеремета

В день убийства Шеремета Антоненко якобы находился в пригороде Киева

/ Фото: Getty Images

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Друг одного из подозреваемых по делу Павла Шеремета, Алексей Ермилов, сообщил, что у главного фигуранта – Андрея Антоненко есть алиби. По словам Ермилова, он готов дать свои показания суду как свидетель защиты.

"С 18:00 19 июля 2016 года Андрей Антоненко находился вместе со мной в пригороде Киева, в Ворзеле. Это была дружеская встреча. Накануне мы встретились на спортивной площадке и я предложил ему угостить настойкой, пожарить мясо за городом, попить пива. В Киев мы возвращались утром 20 июля, было около 9 утра. По-моему, я тогда прочел в новостях, что погиб Шеремет, и сказал это вслух Андрею", – рассказал Ермилов.

По словам Ермилова, он готов свидетельствовать в суде, чтобы рассказать об алиби Антоненко.

"Андрей – это яркая личность. С 2010 года он всегда критиковал власть, такой у него склад ума. Я для того и повез его за город, чтобы отвлечь, расслабиться", – говорит Ермилов.

К этому добавил, что на оперативном видео мужчина, который подозревается в убийстве Шеремета значительно плотнее Андрея Антоненко.

"Тот мужчина с брюхом, а Андрей всегда был подтянутым", – говорит Ермилов.

Ранее сам Антоненко отметил существенные его отличия с зафиксированным на видео человеком в день убийства Шеремета.

Напомним, по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета в 2016 году проходят пять подозреваемых. На данный момент следователи подозревают в причастности к подрыву автомобиля с журналистом в центре Киева Яну Дугарь, Юлию Кузьменко, Андрея Антоненко, а также Инну и Владислава Грищенко.

Накакнуне суд на два месяца арестовал Андрея Антоненко, который, по версии следствия, является организатором убийства журналиста Павла Шеремета. Ему инкриминируют преступление, совершенное по статье 115 Уголовного кодекса Украины (Умышленное убийство, наказывается лишением свободы на срок от семи до пятнадцати лет. – Ред.).

Все подробности в спецтеме Расследование убийства Павла Шеремета

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