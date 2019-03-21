Друзья и соседи теряют свое место в жизни украинцев: результаты исследования

С возрастом теряем друзей и реже ходим в гости без повода

Фото: Pixabay

Друзья и соседи теряют свое место в жизни украинцев: результаты исследования Ирина Крикуненко //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/f7e/6fa/5c8f7e6fa76d2.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/f7e/6fa/5c8f7e6fa76d2.jpg 2019-03-21T07:19:00+02:00 Украина С возрастом теряем друзей и реже ходим в гости без повода

Украинцы общаются с друзьями со времен юности, приветливы с соседями, но знают их только по именам. Об этом свидетельствуют результаты социсследования, которое провела компания R&B Group в январе этого года, опросив в ходе личного интервью 1998 респондентов. "Сегодня" выяснили, как народ взаимодействует с соседями и насколько привык быть дружелюбным.

Согласно данным исследования, большая часть украинцев (79%) считает, что с соседями надо дружить и лишь 13% предпочитают быть нелюдимыми. При этом, по словам социологов, за последние 6 лет сторонников добрососедских отношений стало на 14% меньше, а противников увеличилось на 10%. Активнее других поддерживают теплые отношения с соседями обычно представительницы прекрасного пола, жители запада страны, возрастные респонденты и обладатели частных домов. Среди пользователей соцсетей меньше сторонников такого общения.

А вот по поводу гостевых визитов мнения разделились поровну:

"За последний год 48% украинцев приглашали соседей или были приглашены соседями "посидеть просто так, без повода" и столько же (48%) тех, кто не звал в гости или сам не был гостем соседей без особого повода. Следует отметить, что в 2013 г. украинцев, приглашавших в гости или ставших гостем своих соседей, было на 7% больше", — говорят социологи.

При этом женщины делают это чаще мужчин, то же самое можно сказать о сельских жителях и старшем поколении.

Тем временем у каждого второго украинца (50%) среди соседей есть близкие друзья. Кстати, дружить наши люди любят и умеют — 75% заявили о наличии друзей, а не имеют таковых лишь 16%. При этом чем старше человек, тем меньше у него друзей: среди молодежи 83% имеют друзей, среди 30-летних таких уже 81%, среди 40-летних и 50-летних и вовсе 75—76%, а в категории 60+ и вовсе лишь 64% считают окружающих людей друзьями. Исследователи это объясняют жизненным опытом респондентов:

"В разном возрасте понятие "друг" зачастую имеет разные значения. В детстве обзавестись товарищами очень легко во время частых совместных игр и понравившегося мультфильма. В подростковом возрасте человек уже внимательно следит за тем, кого можно называть словом "друг". Во взрослом же возрасте назвать нового человека понятием "друг" сложнее всего — жизненный опыт не дает чрезмерно сближаться с разными людьми".

Потому вполне логично, что своих нынешних друзей народ завел в основном в юности (37%) и в зрелом возрасте (33%). Друзей детства удалось сохранить лишь 18%, а новых друзей прибавилось лишь у 8%. Кстати, друзей детства, как правило, больше у мужчин.

Что касается факторов, по которым выбирают друзей, то народ предпочитает все же делать это среди сверстников (72%) и среди людей одного материального уровня (69%).

"Независимо от длительности дружеских отношений, разницы в возрасте и достатке каждый четвертый украинец встречается со своими наиболее близкими друзьями 1—3 раза в месяц (26%), каждый пятый — примерно раз в неделю (21%) или несколько раз в неделю (19%). Каждый десятый житель Украины встречается со своими друзьями либо каждый день (12%), либо лишь несколько раз в году (12%)", — говорят авторы исследования.

Личное — под замком

Как минимум украинцы знают, как зовут их соседей, — более половины жителей Украины (53%) знают по именам до десяти своих соседей, и только 4% не смогли назвать ни одного имени. С работой дела обстоят хуже — 11% не знают о месте работы никого из своих соседей, а каждый пятый (24%) владеет такой информацией не более чем о 10 соседях. Личная жизнь и семейные проблемы вообще остаются слепой зоной: 17% не знают в этом контексте вообще ничего, и всего 20% — владеют информацией почти о десяти обитателях соседних жилищ. Лучше обычно осведомлены люди пожилого возраста и жители села.

Дружат онлайн и "клетками"

Роман Сорока, дизайнер:

— У меня практически не осталось друзей детства и юности. В 10 лет я переехал из Запорожья в Одессу, оставив в родном городе всех друзей детства. А уже в Одессе большинство моих друзей ушли в мореходку, и сейчас бороздят моря и океаны, и дома бывают раз в год в лучшем случае. Даже коллег своих я вижу редко, поскольку работаю удаленно. Поэтому "дружу" со всеми в интернете.

Элеонора Романенко, ветеринар:

— Новых подруг я завела благодаря общей лестничной клетке. Дружим четырьмя квартирами, и у нас все, как в детстве: двери не закрываем, ходим к друг другу за всем — от соли до сумочки к вечернему платью. А на общем балконе мы оборудовали зону отдыха: купили плетеные кресла, мягкие подушки, пледы и установили колонку. Теперь регулярно устраиваем там посиделки, особенно летом.

Александра Стасевич, организатор свадеб:

— У нас кооперативный дом, в который мы переехали недавно. Познакомились с соседями весело: у нас прорвало трубу, моментально залило квартиру и сразу же в двери начали трезвонить. На пороге появились неизвестные женщины с тазиками и швабрами, которые без лишних слов начали вымакивать воду. Соседки потом даже денег за затопление отказались брать. Так и познакомились.

Напомним, ранее мы разбирались, как законно усмирить громких соседей. Исключительно правоохранители могут законно утихомирить нарушителя тишины и составить протокол. А если ситуация повторяется, юрист советует обращаться к участковому.

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АВТОР: Ирина Крикуненко Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.