Друзья навек: как в Украине работают спасатели животных

Мясники как спасатели, площадка "от Мани" и маникюр для Фокси

Фото: А. Стандрет.

Друзья навек: как в Украине работают спасатели животных Ольга Карась //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/9bb/0a6/5c59bb0a60dc6.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/9bb/0a6/5c59bb0a60dc6.png 2019-03-07T04:44:00+02:00 Украина Мясники как спасатели, площадка "от Мани" и маникюр для Фокси

Модой на экзотических собачек мы обязаны Пэрис Хилтон, наследнице отельного бизнеса. Маленький питомец под мышкой стал символом престижа. Но за последние несколько лет все изменилось: все больше людей воспринимают животных как полноправных существ, членов семьи, без оглядки на породу или возраст. И готовы помогать им — так, как прежде было принято помогать только людям. Дизайнер ювелирных украшений Елена Ястреб каждый месяц 10% дохода отдает на благотворительность с момента основания своего бренда.

"Помощь — это гражданский долг каждого, — считает Лена. — Есть много сфер, которые требуют нашего внимания. Но я для себя выбрала помощь животным: они единственные, кто не имеет права голоса и не может защититься. Одну линию своих серебряных украшений я посвятила животным, назвала ее Cote & Jeunot".

Беспокоятся о судьбе четвероногих и в селах.

"Содержание престарелого животного, которое больше нельзя использовать в хозяйстве, в Европе давно норма, — рассказывает Александра Гаврилюк-Левицкая, основательница приюта для крупных животных "Уголек". — В Украине привыкли, что такие животные — скот, нужный исключительно для эксплуатации, просто кусок мяса, который можно съесть. Им непонятно, зачем мы спасаем животных со скотобойни! Хотя порой к нам общаются сами мясники, потому что им становится жалко конкретное животное. Никакие другие организации нам не помогают: мы существуем за счет личных и частных пожертвований".

Спасатель: день рождения на службе

Михаил Старожук — старший спасатель Kyiv Animal Rescue Group с 2014 года. Зимой за 1 день он успевает на 5 выездов по службе, летом и весной — на целых 25! Команда Михаила помогает домашним и диким животным.

"Недавно мы вытащили лисицу из браконьерских силков, — рассказывает спасатель, — Женщина, вызвавшая нас, сейчас ухаживает за лисой в ветеринарной клинике. Мы благодарны ей. Ведь не всегда люди нам содействуют. Однажды на мой день рождения мы почти 8 часов пытались достать кота, упавшего в вентиляционную шахту. Обычно в стене квартиры первого этажа достаточно сделать отверстие и достать животное. Хозяева кота предлагали оплатить ремонт и даже моральный ущерб соседу, но ему было очень жалко стену. Животное мы в итоге достали, но спасти не успели".

Помощь. За лисой ухаживает женщина, которая ее нашла. Фото: М. Старожук

Случаев с летальным исходом немного. Но они пугают спасателей больше, чем даже перспектива выйти на тонкий лед. Самый популярный вызов зимой — птицы во льдах.

"В этом году недалеко от Киевской ГЭС мне удалось спасти лебедя, — делится Михаил. — Лед был не прочный, но все равно работать веслами было неудобно, кормой постоянно приходилось расчищать себе путь. Так начинается бесконечная погоня. Животное убегает, потому что напугано, но улететь не может. Спустя несколько часов руки в мокрых перчатках замерзли настолько, что уже не чувствовал пальцев! Лебедя удалось догнать. А вот возвращаться уже пришлось "пешком", по колено в воде, так как возле берега лед оказался прочнее".

В клюве лебедя, застрявшего на льду, был рыболовный крючок. Фото: М. Старожук

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Фонд: модных бросают чаще

Пробежка, костюмы и маникюр для питомцев

Олег Мульский всего год работает в сфере благотворительности и помощи животным, но уже стал большим энтузиастом своего дела.

"Мы не пытаемся вызвать жалость, делаем свое дело с хорошим настроением, — объясняет Олег. — Наша команда ищет новые способы привлечения внимания к вопросам бездомных животных. Мы следим за тем, что сейчас популярно. Стали замечать, что много людей выходят на пробежку с собаками, и договорились провести марафон вместе с четвероногими. Даже приняли участие на фестивале Comic Con, устроив дефиле собак в костюмах. Мы стали замечать, что в последнее время в приюты стало попадать больше породистых собак. Их хозяева ведут себя недобросовестно, многие игнорируют правила ухода за животными. Когда мы отдаем своих подопечных, всегда проверяем, насколько "хороши" руки, в которые они попадают. У нас даже есть договор с перечнем обязанностей нового хозяина. Среди основных правил для содержания собаки — покупка ошейника с адресником, своевременная вакцинация, выгул с намордником в местах, где это необходимо по закону. Чтобы не потерялись кошки, на окнах обязательно нужны москитные сетки. Такие общие правила поведения с домашними животными мы рассказываем детям на уроках "Биоэтики". Пару недель назад волонтеры нашли собаку, сбитую автомобилем, на обочине дороги в снегу. Нам удалось быстро собрать деньги на лечение, и ей удалось сохранить 3 лапки. Часто бывает так, что люди, которые помогают выхаживать животное, привязываются и оставляют его себе насовсем, несмотря на травмы. Мы стараемся своим примером показать: животное из приюта абсолютно не хуже купленного за большие деньги. Порода не имеет значения, ведь каждая собака или кот — полноценное, уникальное существо. А выбирать себе питомца исключительно из-за породы очень похоже на расизм в мире животных. Мы понимаем, что забирать питомцев из приюта не очень удобно. Как правило, они находятся за городом, к тому же хочется, чтобы животные выглядели так же опрятно, как в американских фильмах. Мы запустили совместный проект с салоном для животных Lapkami. Ребята забирают котов и собак из питомников и приводят в порядок: купают, делают прически, маникюр. И даже оставляют в центре города, в своем отеле для животных, пока не найдется хозяин".

Кота из приюта привезли в салон. Фото: Happy Paw

Девочка-архитектор, или площадка "от Мани"

11-летняя София и ее мама из Броваров долго хотели завести собаку. Но однажды на улице щенок их нашел сам. Его забрали домой и назвали Маней. После того, как девочка прослушала урок "Биоэтика", у нее появилась мечта: построить настоящую площадку для выгула своей собаки в родном городе. В наш фонд она принесла эскиз, который нарисовала сама на листочке А4.

"Мы сразу взялись за дело, — делится Олег Мульский, сотрудник Happy Paw. — Переговоры с чиновниками отняли много времени, потому что этот вопрос не считали актуальным. Но через год площадка была готова и названа в честь собаки — Мани. Сейчас София с мамой стали нашими большими друзьями и приезжают почти на все мероприятия втроем".

Биоэтика. В организации уверены, что дети смогут изменить мир. Фото: Happy Paw

Забота с любовью и большим блокнотом

Основательница фонда Ольга Спектор не только финансирует административную деятельность, но и принимает участие в реализации многих проектов.

"В детстве мне всегда было жаль голодных животных на улице. Когда я выросла, поняла: эту проблему можно решить, если делать это систематически и много лет подряд. Сейчас меня впечатляет история любого животного, выжившего после акта человеческой агрессии. Это всегда похоже на чудо! У меня 4 собаки, у каждой из них — свой характер. Чтобы примирить их, я прошла обучение у специалиста, водила собак на занятие с кинологом. Я ухаживаю за своими животными с любовью и блокнотом: в нем записаны все процедуры, которые нужно делать".

Comic Con 2018. Первое в Украине косплей-дефиле для собачек. Фото: Happy Paw

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Друг: нужен позитив

Анастасия Стандрет из Тернополя стала активным помощником бездомных животных 4 года назад, когда помогала волонтерам в центре стерилизации.

"Тогда я подписалась на множество страниц соответствующих организаций зоозащиты, — вспоминает Настя. — Через некоторое время моя лента новостей превратилась в вестник ужасов. У волонтеров очень много печальных историй, и фото к ним соответствующие: животные смотрят на мир через грязные сетки вольеров. Я поняла, что акцент нужно делать на эмоциях, которые дарят друг другу человек и животное. Собаки сразу меняются, получая внимание и пространство. Я пригласила знакомых поучаствовать в фотопроекте #дружбанемаєпороди, а заодно выгулять собак из центра стерилизации. Большинство собак, изображенных на снимках, после публикации нашли себе хозяев! Позже я сделала репортажи о семьях, которые забрали животных с улицы, их можно найти под хештегом #woofstories. Я тоже приютила собаку, которую звали Киви. У нее на задней лапке была рана, я забрала ее из центра стерилизации на период лечения. Но после операции Киви не могла восстановиться. Когда сделали рентген, оказалось, что у нее в лапе застряла свинцовая пуля! Киви живет со мной уже 4 год. Видимо, из-за возраста ранка до конца так и не заживает. Но вид у нее очень радостный".

Щенки не хуже. Просто не посчастливилось родиться породистыми. А. Стандрет

Настя — вегетарианка: она считает лицемерием спасать одних животных и при этом есть других. Сейчас она ведет страницу Woof Stories в соцсети, где помогает животным находить новый дом, часто дает приют у себя дома, пока не найдет подходящего хозяина. Киви — не против! Настя сотрудничает с зоозащитниками: организовала проект с киевлянами, сделала репортаж о приюте "Уголек", где животных спасают от бойни. И даже привлекла иллюстраторов, чтоб выпустить серию благотворительных открыток с милыми животными.

На съемке в приюте "Уголек". А. Стандрет

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АВТОР: Ольга Карась Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.