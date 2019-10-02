ДТЭК Днепровские электросети и облсовет решают, как погасить долги Аульского водовода

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Продолжаются переговоры ДТЭК Днепровские электросети и Днепропетровского областного совета. Стороны ищут сбалансированное решение для погашения долга коммунального предприятия областного совета "Аульский водовод", который составляет 203 млн грн.

"В первую очередь мы должны думать о людях и ставить в приоритет интересы жителей области. Поэтому сели за стол переговоров с "ДТЭК Днепровские электросети", "Аульским водопроводом" и областным советом. Приняли решение часть долга погасить областными средствами. Это позволит избежать кризиса – отключения половины жителей области от питьевой воды, которое могло произойти уже 1 октября", – отметил председатель Днепропетровской облгосадминистрации Александр Бондаренко.

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На повестке также стоит вопрос многолетних долгов всех водоканалов Днепропетровщины.

"Мы искренне стремимся найти решение, которое бы соответствовало интересам потребителей Днепропетровской области, стабилизировало работу рынка электроэнергии Украины, системно решив вопрос многолетней задолженности за электроэнергию водоканалов региона, – отметил генеральный директор ДТЭК Днепровские электросети Андрей Терещук. – Погашение долгов позволит оператору системы распределения и дальше выполнять свои функции согласно Закону Украины "О рынке электроэнергии", обеспечивая электроэнергией наших клиентов, без крайних мер, предусмотренных законодательством, – отключений".

Долги всех предприятий водного хозяйства Днепропетровской области превысили 750 млн грн. Самые крупные должники: водовод Кривбасспромводоснабжение – 127 млн грн, Каменской водоканал – 129 млн грн, водовод Днепр-Западный Донбасс – 118 млн грн. Самую большую сумму – 203 млн грн – задолжало за потребленную электроэнергию коммунальное предприятие областного совета "Аульский водовод". Долг накапливался 8 лет и не погашался, несмотря на условия прежнего Меморандума и договоренностей по реструктуризации долгов. В результате ДТЭК Днепровские электросети заявил, что с 1 октября 2019 года вынужден выполнять строгие требования Закона "О рынке электроэнергии" и ограничить электроснабжение предприятию-должнику. На данный момент отключение от электроснабжения должника приостановлено на две недели. Если будет найдено решение на переговорах ДТЭК Днепровские электросети и Днепропетровского областного совета, то к вопросу отключения не вернутся.

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