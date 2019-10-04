ДТЭК готов подставить плечо энергосистеме для прохождения зимы

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Будут ли украинцы со светом и теплом в новом отопительном сезоне, сейчас как никогда зависит от без бесперебойной работы теплоэлектростанций.

Ожидается, что именно они покроют недостаток электроэнергии от других производителей киловатт, прежде всего – атомных станций. На ТЭС завершают последние приготовления к работе в пиковый период. "Сегодня" разузнали обстоятельней, с чем теплоэнергетики встречают зиму.

С Бурштынской теплоэлектростанции киловатты расходится для потребителей сразу трех областей – Ивано-Франковской, Львовской и Закарпатской. ТЭС также дает тепло окружающим населенным пунктам, и самому Бурштыну. На станции говорят, что к зиме она готова.

Несколько месяцев ее ремонтировали, модернизировали, обновляли детали. Сейчас завершают капитальный ремонт седьмого энергоблока.

"Все это повышает надежность работы оборудования, уменьшает аварийность, простой блоков, и позволяет более качественно выработать электрическую энергию для потребителей", – говорит заместитель главного инженера по эксплуатации ДТЭК Бурштынская ТЭС Максим Шевцов.

Все – для того, чтобы надежно отработать этой зимой, когда именно ТЭС придется подставить плечо атомной генерации, которая обычно дает половину электроэнергии страны. А сейчас, из-за ремонтов пяти блоков на АЭС, атомные станции производят значительно меньше электроэнергии, чем раньше, как и гидрогенерация. Поэтому тепловикам придется работать не только за себя.

"Первый аспект – невыход атомного блока ХА-1 Хмельницкой АЭС на плановую работу. Близкий выход в ремонт блока ХА-2. У нас пересчитан министерством баланс, у нас увеличены объемы выработки теплоэлектростанций", – сообщил министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель.

Восемь теплоэлектростанций и одна теплоцентраль ДТЭК греют и светят миллионам украинских семей. На восстановление 35 энергоблоков только в этом году ушло более 1,5 млрд. грн.

На большинстве работы уже завершены.

Готова к отопительному периоду Кураховская ТЭС — одна из самых современных. Пять из семи энергоблоков модернизировали, и теперь производят больше электроэнергии, и больше тепла. Сегодня здесь завершают ремонт вспомогательного оборудования. За процессом внимательно следит мастер Андрей Чайковский.

"Я отвечаю просто за это оборудование. Я должен выполнить ремонт в определенные сроки. Если я его не выполню, то блок просто не сможет работать нормально. А значит, не будет ни света, ни тепла", – говорит мастер по ремонту оборудования ДТЭК Кураховская ТЭС, Интерэнергосервис Андрей Чайковский.

Все системы, уверяют инженеры, работают в штатном режиме.

"В данный момент на нашей станции практически полностью выполнена ремонтная кампания. Вспомогательное оборудование и теплосеть готовы к несению нагрузки в отопительный период", – говорит главный инженер ДТЭК Кураховская ТЭС Виталий Фелиндаш.

"С начала года мы уже отремонтировали 35 блоков общей установленной мощностью 7700 МВт. Это те блоки, которые будут работать зимой и могут обеспечить почти 5 млн. семей украинцев теплом и светом в течение зимы. Всего вложили в это около 1,5 млрд. грн. Это очень большая сумма, но мы считаем, что это является важным для обеспечения стабильного прохождения отопительного сезона этого года", – заявил генеральный директор ДТЭК Энерго Дмитрий Сахарук.

К началу отопительного сезона, пикового периода в работе ТЭС, остается несколько дней. Энергетики сейчас пытаются максимально заполнить собственные склады углем. Как украинским, так и привезенным из-за рубежа. Чтобы несмотря на то, что тепловики — это только треть энергетики Украины, страна перезимовала в тепле и со светом.

Напомним, ранее в Украине стартовала новая программа по утеплению домов. В Камбине рассчитывают на серьезную экономию ресурсов:

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