ДТЭК позаботилась о том, чтобы Украина не осталась без тепла и света зимой

Хватит ли на отопительный период Украине угля? Этот вопрос сейчас оживленно обсуждают энергетики, чиновники и эксперты.

Топлива для теплоэлектростанций не хватает. Об этом еще в прошлом месяце заявили чиновники. Даже собрались тогда на срочное совещание у президента. Энергетические компании тем временем искали выход. К чему пришли, и почему вообще угля сейчас не хватает, узнавали корреспонденты "Сегодня".

Сегодня ночью в порт в Одесской области прибыл уголь из Колумбии. 88 тысяч тонн горючего для украинских теплоэлектростанций закупила компания ДТЭК. Пришлось приобрести, ведь под угрозой — отопительный период, который вот-вот должен начаться.

"На конец августа на складах ТЭС было на 46% меньше угля, чем в прошлом году. Мы можем зимой остаться без тепла и электричества", – говорит эксперт по вопросам энергетики Дмитрий Марунич.

Теплоэлектростанциям приходится больше производить энергии, чтобы заместить ту электроэнергию, которую должна выработать другая генерация. В частности, снизился отпуск гидроэлектростанций и возобновляемой энергетики. Блоки атомных электростанций идут на ремонт и эти работы не всегда заканчиваются успешно и вовремя.

"Это баланс. Учитывая ситуацию на Хмельницкой АЭС, то у нас там не вошел в операционную деятельность блок и у нас надо перечислить баланс. А если мы просчитываем баланс, это другие объемы поставок угля, просто по приоритетности, чтобы Вы понимали. Также приоритет — это подготовка к зиме и логистика поставок угля", – говорит министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель.

"Тепловая генерация должна подставить плечо, теплоэнергетики Украины, и мы это готовы сделать", – говорит генеральный директор ДТЭК Энерго Дмитрий Сахарчук.

Чтобы страна не остались без света и тепла, компания ДТЭК дополнительно купила в Южной Америке 388 тыс. тонн угля. Первые два балкера уже пришли в Украину, в сентябре ожидается еще два, и один – в октябре. Но главным приоритетом для компании остается украинский уголь — за восемь месяцев этого года шахтеры ДТЭК добыли почти 15 млн. тонн угля.

"Я уверен, что в этом году мы тоже успешно пройдем зиму и все люди будут с теплом и светом. Главным залогом этого является взвешенная политика по рынку электрической энергии, по поддержке шахтеров и всех участников рынка электрической энергии", – заявляет генеральный директор ДТЭК Энерго Дмитрий Сахарчук.

Уголь государственных шахт сейчас стоит около 2,5 тыс. гривен за тонну, говорят в шахтерских профсоюзах. При этом себестоимость такого угля – 3900. Импортная — около двух тысяч. Самая выгодная цена могла бы быть по формуле "Роттердам+".

"В Роттердаме сегодня индикативная стоимость — около 1700 гривен. И это самый дешевый уголь", – говорит эксперт по вопросам энергетики Александр Трохимец.

Но сейчас такого дешевого угля, цену которого рассчитывали по "Роттердам+", в Украине нет. Все предложения, которые получила компания ДТЭК это – более дорогое топливо. Поэтому пришлось покупать. Из порта Одесской области уголь по железной дороге доставят на склады украинских теплоэлектростанций.

Вместе с тем развитие отечественной угледобычи остается основной задачей компании. За восемь месяцев 2019 года шахтеры ДТЭК Энерго выдали на-гора 14,8 млн тонн газового угля.

Напомним, ранее эксперты предупреждали, что Украине не хватает своего угля, чтобы перезимовать. Приходится докупать за рубежом – около 20%. Но и собственные 80% – на вес золота:

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