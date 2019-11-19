ДТЭК Сети представил Украину в европейской экспертной дискуссии о будущем электросетей

12 ноября в рамках European Utility Week состоялся круглый стол, посвященный роли операторов системы распределения (ОСР) в изменяющейся среде энергетики и вызовам, которые она формирует перед ними

В экспертной дискуссии приняли участие Иван Гелюх, генеральный директор ДТЭК Сети (Украина), Филипп Монлубу, председатель правления Enedis (Франция), Ливио Галло, глава Enel Global infrastructure and networks, Жоао Торрес, глава EDP Distribuição (Португалия), а также Кейси Уэлльс – международный эксперт в сфере энергетики и коммунальных услуг.

"Энергетика Украины и потребности клиентов в энергетических услугах развиваются в том же направлении, что и в большинстве европейских стран: смартизация, децентрализация, декарбонизация. Возобновляемые источники энергии в Украине выросли в четыре раза за последние три года. Мы видим большой спрос со стороны клиентов на зеленую электроэнергию", – отметил Иван Гелюх.

Иван Гелюх считает, что в этом процессе ОСР играют важнейшую роль, поскольку именно ОСР создает инфраструктуру сетей, на базе которой и может развиваться зеленая энергетика, рынок электромобилей и энергоэффективные технологии.

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Генеральный директор ДТЭК Сети также подчеркнул роль инноваций, которые влияют на развитие энергетики.

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"Важно, что в Украине мы имеем сильный потенциал в IТ. ДТЭК использует его, в 2018 году компания запустила программу Energy Accelerator, которая ищет и развивает украинские инновационные проекты в энергетике. В том же году в компании появилась дирекция по инновациям, которая привлекает в компанию передовой мировой опыт в сфере цифровых технологий", – отметил Иван Гелюх.

Говоря о вопросе регулирования энергорынка и ОСР, Иван Гелюх сообщил, что в 2019 году Украина запустила либерализированный рынок электроэнергии.

"В январе состоялся анбандлинг, ОСР и поставка электроэнергии разделились, и на рынке поставки появилась конкуренция. Мы ожидаем, что следующие шаги будут сделаны в скором времени – изменение регуляторной политики в тарифообразовании для ОСР в сторону подхода, позволяющего развивать и автоматизировать сети", – отметил Иван Гелюх.

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