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ДТЭК соединил Киев и Львов сетью из пяти скоростных автозарядных станций STRUM

11 июля, 17:52

Зарядки расположены в местах, где путешественники могут комфортно отдохнуть

Фото: ДТЭК
Фото: ДТЭК.

ДТЭК инвестировал 6 млн грн. в установку 5 скоростных зарядных станций STRUM для электромобилей на трассе между Киевом и Львовом. Теперь владельцам EV-машин достаточно сделать между городами-миллионниками две-три остановки на подзарядку по 20-40 минут. Украинским водителям электрокаров теперь будет проще путешествовать в Европу.

Зарядки STRUM мощностью 50 кВт по Львовской трассе расположены на расстоянии 100-130 км друг от друга:

•   в Житомире на территории автосалона Mitsubishi, пр. Незалежности, 168а/1;
•    на газовой заправке Galileo, с. Натальевка, Житомирская область;
•    на автозаправке SOСAR, с. Белая Криниця, Ровенская область;
•    на автозаправке Shell, с. Бугаевка, Ровенская область;
•    во Львове – на территории автосалона AUDI, ул. Липинского, 54 Д.

"Зарядки STRUM расположены в местах, где путешественники могут комфортно отдохнуть, успеть выпить кофе или перекусить. А лучший кофе конечно надо пить во Львове. Определяя локации для установки зарядных станций, мы отдаем предпочтение сотрудничеству с современными АЗС и автосалонами. Все пять зарядных станций в направлении Львова уже прошли тестирование. На автомобиле Hyndai IONIQ Electric мы проверили, что его батарея на станции STRUM заряжается быстрее, чем мобильный телефон. Учитывая, что от Львова до границы с Польшей всего лишь 80 км, вполне можно отправиться путешествовать дальше по Европе, заряжаясь у местных операторов", – рассказал Игорь Ковалев, руководитель сети зарядных станций STRUM. 

За первое полугодие 2019 года в Украине зарегистрировано 3,18 тысячи электромобилей, что на 58% больше, чем за аналогичный период прошлого года. С развитием инфраструктуры спрос на экологически чистый транспорт будет расти и дальше.

После открытия для электромобилистов трасс между Киевом, Одессой и Львовом, в планах ДТЭК установить скоростные зарядные станции в направлении Полтавы, а со временем до Днепра. До конца этого лета сеть STRUM вырастет до 23 скоростных зарядных станций, а объем инвестиций ДТЭК в зарядную инфраструктуру вырастет до 30 млн грн.


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Тег Киев, Львов, ДТЭК, электрокары, электромобили, зарядная станция

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